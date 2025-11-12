鴻海前三季賺逾1股本！ 劉揚偉：樂觀看待明年AI市場發展

鴻海今（12）下午法說，鴻海董事長劉揚偉表示，樂觀看待明年AI市場發展，對2026年非常看好。（圖：董事長劉揚偉/鴻海提供）

鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說會，鴻海董事長劉揚偉表示，明年影響市場的三大關鍵仍是AI發展、關稅政策、匯率因素，其中，AI趨勢將是其中最重要的因素，他樂觀看待明年AI市場發展，他並強調，鴻海會與客戶更緊密合作、切入更多元方案、取得更多元訂單，對2026年非常看好。

劉揚偉指出，明年最重要的產品就是AI，鴻海在全球系統組裝產品占有45％的領導地位，在系統組裝與自動化程度相當領先，是鴻海能夠在AI產業維持領先的重要原因。

廣告 廣告

鴻海在法說會前公布最新財報，第三季稅後純益576.73億元，創下2019年第一季以來單季新高，年增17％，第三季每股稅後盈餘（EPS）4.15元；累計前三季稅後純益1,441.41億元，前三季EPS為10.38元，已經賺逾1股本。

鴻海第三季毛利率、營業利益率、淨利率，分別是6.35％、3.43％、2.8％，無論跟第二季或跟去年同期相比，都呈現「三率三升」。展望第四季，鴻海預估，整體業績將顯著成長，其中，消費智能產品、雲端網路產品等將成長。