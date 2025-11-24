鴻海劉揚偉喊出 Foxconn Inside！ 關鍵電芯佈局瞄準3技術
鴻海電池布局隨電動車跟AI伺服器發展加速，2026年扮演關鍵位置。鴻海位於南台灣的和發超級電池工廠專注生產磷酸鋰鐵電池，將在明年產能規模達1.2GW/h，鴻海也於科技日展示其黑科技「鈉電池」、固態電池及「LMFP碳化矽負極電池」，以取代鋰，提供更安全與低成本、更薄的電池方案，實現Foxconn Inside願景。
鴻海電動車發展加速，其磷酸鋰鐵電池已經可以供應電動貨卡ET35電池，董事長劉揚偉更在科技日強調，鴻海的價值不只是在最終系統組裝，更包含其垂直整合能力，這種隱形能力是從零組件、軟體到硬體的完整化，鴻海深入掌握技術、關鍵零件、加工材料、製造，故未來鴻海的願景不只是組裝，更是Foxconn Inside。
劉揚偉表示，Foxconn Inside不只意味具備大規模製造能力，更有深入的技術能力，比方鴻海的精密加工技術，表面處理可以達精度0.8微米，金屬加工精度也是微米等級，另外鴻海也擁有10萬台CNC機台及超過1500條SMT產線，舉例來說，手機中60%零件來自鴻海，AI伺服器機櫃中，鴻海也能提供4~6成零件（不含GPU及CPU）。
鴻海第一座GW/h等級和發廠已經量產啟用，提供電動車及電巴所需電池，根據外媒訪廠指出，合發廠電池超級工廠為1.2GW/h，未來還會在海外建置一座10GW/h更大電池廠，以滿足電動車及AI資料中心儲能系統需求。
而鴻海科技日也發表智慧電池管理系統 (Smart BMS)，讓用戶在電池性能受損前可以對話，比方電池會告知用戶快速駕駛或反覆煞車將造成電池過熱，損害電池健康，或者因電量過低，通知亟需快速充電，降低車主的金錢損失，
而為垂直整合電池技術，除磷酸鋰鐵電池量產計畫，鴻海集團旗下的電池研發單位正在探索多種新型電池材料與技術，以突破現有鋰電池的限制。科技日展出鈉離子電池 (Sodium-ion Cell)，就是位於頭份廠的新研發成果。
鴻海表示，磷酸鋰鐵電池因其安全性、耐用性和經濟性而備受青睞，此研究技術則是藉由鈉取代鋰，也可以不用銅箔，讓成本降低，並讓電池在低溫狀態有好的表現，排除鋰三元電池常見在下雪天出現的汽車故障事件。
不過鴻海的鈉離子電芯目前能量密度145W/kg為主，只適合儲能系統，內部目前正朝160～175Wh/kg能量密度發展，內部預估若要朝磷酸鋰鐵能量密度185Wh/kg邁進，才能符合汽車或無人機等大動力應用要求。
另外鴻海也正在研究用碳化矽（SiC）取代石墨這個負極材料，用於高密度LMFP電池中，公司表示，負極材料容量提高，電池內電芯片數可以增加，這可以讓電池能量密度再增加，使電池在相同體積大小，電池續航力增加20%，
鴻海也投入研發以鋰金屬取代原本很重的石墨負極材料，提高能量密度，並降低電池的重量，在相同容量下，電池厚度也可以減少20%以上，目前該技術尚未成熟達大規模量產能力，但若能突破，將使手機或平板電腦這類超薄3C產品能有更好電池續航力。
鴻海自主開發、專為電動商用車打造的ET35電池包，也在現場展出。這顆電池包已經正式搭載在電動商用車上。
鴻海也展出其固態電池芯技術，該技術由新竹團隊研發，包括新一代的車用半固態電芯以及模組，循環壽命達3000次。另外針對無人飛行器專用半固態電池軟包，重量能量密度>320Wh/kg。
即便中國與日韓電池芯競爭來勢洶洶，但從系統組裝到零件整合，鴻海勢必要在關鍵電池上完成關鍵拼圖。
更多udn報導
明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣
失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了
普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰
毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 19 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 2 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 5 小時前
千億遺產藏很深／味王家族千億股權人間蒸發 法官罰10控股公司2萬元
食品大廠味王家族千億資產大戰，如今全面演變成遺產大戰！台裔日本籍名譽董事長頴川建忠（本名陳建忠）過世後，頴川家族掌控千億資產的10家核心控股公司，爆出「千億股票」離奇消失。台北地院本月罕見對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，原因是所有公司一致拒絕提供股票去向資訊。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 6 小時前
「前全球首富」財產蒸發4.1兆！甲骨文重挫39%、連跌6週 Google佩吉反超坐上全球第2
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）近來股價連續走弱，讓81歲聯合創辦人艾利森（LarryEllison）的身家大幅縮水。根據彭博億萬富豪...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 19 小時前