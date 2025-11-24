鴻海劉揚偉喊出 Foxconn Inside！ 關鍵電芯佈局瞄準3技術

鴻海電池布局隨電動車跟AI伺服器發展加速，2026年扮演關鍵位置。鴻海位於南台灣的和發超級電池工廠專注生產磷酸鋰鐵電池，將在明年產能規模達1.2GW/h，鴻海也於科技日展示其黑科技「鈉電池」、固態電池及「LMFP碳化矽負極電池」，以取代鋰，提供更安全與低成本、更薄的電池方案，實現Foxconn Inside願景。

鴻海電動車發展加速，其磷酸鋰鐵電池已經可以供應電動貨卡ET35電池，董事長劉揚偉更在科技日強調，鴻海的價值不只是在最終系統組裝，更包含其垂直整合能力，這種隱形能力是從零組件、軟體到硬體的完整化，鴻海深入掌握技術、關鍵零件、加工材料、製造，故未來鴻海的願景不只是組裝，更是Foxconn Inside。

劉揚偉表示，Foxconn Inside不只意味具備大規模製造能力，更有深入的技術能力，比方鴻海的精密加工技術，表面處理可以達精度0.8微米，金屬加工精度也是微米等級，另外鴻海也擁有10萬台CNC機台及超過1500條SMT產線，舉例來說，手機中60%零件來自鴻海，AI伺服器機櫃中，鴻海也能提供4~6成零件（不含GPU及CPU）。

鴻海第一座GW/h等級和發廠已經量產啟用，提供電動車及電巴所需電池，根據外媒訪廠指出，合發廠電池超級工廠為1.2GW/h，未來還會在海外建置一座10GW/h更大電池廠，以滿足電動車及AI資料中心儲能系統需求。

而鴻海科技日也發表智慧電池管理系統 (Smart BMS)，讓用戶在電池性能受損前可以對話，比方電池會告知用戶快速駕駛或反覆煞車將造成電池過熱，損害電池健康，或者因電量過低，通知亟需快速充電，降低車主的金錢損失，

而為垂直整合電池技術，除磷酸鋰鐵電池量產計畫，鴻海集團旗下的電池研發單位正在探索多種新型電池材料與技術，以突破現有鋰電池的限制。科技日展出鈉離子電池 (Sodium-ion Cell)，就是位於頭份廠的新研發成果。

鴻海表示，磷酸鋰鐵電池因其安全性、耐用性和經濟性而備受青睞，此研究技術則是藉由鈉取代鋰，也可以不用銅箔，讓成本降低，並讓電池在低溫狀態有好的表現，排除鋰三元電池常見在下雪天出現的汽車故障事件。

不過鴻海的鈉離子電芯目前能量密度145W/kg為主，只適合儲能系統，內部目前正朝160～175Wh/kg能量密度發展，內部預估若要朝磷酸鋰鐵能量密度185Wh/kg邁進，才能符合汽車或無人機等大動力應用要求。

另外鴻海也正在研究用碳化矽（SiC）取代石墨這個負極材料，用於高密度LMFP電池中，公司表示，負極材料容量提高，電池內電芯片數可以增加，這可以讓電池能量密度再增加，使電池在相同體積大小，電池續航力增加20%，

鴻海也投入研發以鋰金屬取代原本很重的石墨負極材料，提高能量密度，並降低電池的重量，在相同容量下，電池厚度也可以減少20%以上，目前該技術尚未成熟達大規模量產能力，但若能突破，將使手機或平板電腦這類超薄3C產品能有更好電池續航力。

鴻海自主開發、專為電動商用車打造的ET35電池包，也在現場展出。這顆電池包已經正式搭載在電動商用車上。

鴻海也展出其固態電池芯技術，該技術由新竹團隊研發，包括新一代的車用半固態電芯以及模組，循環壽命達3000次。另外針對無人飛行器專用半固態電池軟包，重量能量密度>320Wh/kg。

即便中國與日韓電池芯競爭來勢洶洶，但從系統組裝到零件整合，鴻海勢必要在關鍵電池上完成關鍵拼圖。

