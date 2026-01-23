鴻海力挺花蓮農業 大量採購農產伴手禮助產業穩定復甦

鴻海大量採購花蓮農產品，美妙蜂蜜負責人表示感謝，讓他們在天災過後，能夠穩定復甦。（圖：陳欣珮小姐提供）

歷經多項地震與風雨考驗，花蓮的土地在農友細心守護下，依然孕育出豐饒成果。花蓮縣政府近日特別向鴻海科技集團表達誠摯感謝，肯定其長年關注花蓮、以實際行動支持地方產業。鴻海除深耕全球科技產業外，也持續展現企業社會責任，透過大量選購花蓮農產品與在地伴手禮，陪伴農業在天災後穩健前行，例如美妙養蜂場年節禮盒等，即獲得鴻海長期且穩定的採購支持，成為農友重要後盾。

花蓮縣長徐榛蔚表示，土地可以修復，但農友長年守護土地的用心更需要被看見。天然災害過後，農民除面臨復耕辛勞，更擔心市場對產地的疑慮影響產品價值。鴻海集團於113年0403地震後即主動聯繫並認購花蓮在地農特產品，並持續至今，不僅肯定花蓮農產的安全與品質，更以企業力量為農業注入信心，協助產業穩定發展。

徐榛蔚（左一）縣長說，鴻海的採購，肯定花蓮農產，也為農業注入信心。（圖：劉瑞祺先生提供）

此次獲得支持的27家在地農友與業者，皆為長期深耕花蓮的優秀代表，美妙養蜂場陳欣珮就說，年節推出的禮盒就採喜氣大紅色包裝，並龍眼花蜜、丹荔花蜜為特色蜂蜜，自用送禮兩相宜。她說，能獲得鴻海集團的青睞，除了表達感謝，也將在此基礎之上，提供熱愛花蓮農產的消費者，更優質的農業產品。花蓮縣政府則說，農友們在面對災害仍持續精進製程，穩定供應高品質產品，展現花蓮農業的韌性與創新能量。

伴手禮業者劉瑞祺說，數千份的伴手禮將成為鴻海犒賞工程師的禮品之一，他感謝鴻海的援助。（圖：洄瀾薯道提供）

農業處長陳淑雯指出，鴻海的行動不只是產銷合作，更像一座橋樑，連結農友的努力與社會的關懷，成為農民持續深耕的重要動力。（梁國榮報導）