鴻海參展2025 IEEE 全球通訊會議 大秀6G、低軌衛星和AI高速傳輸

鴻海。路透社



大秀科技前沿技術！鴻海宣布參與在台北舉行的 2025 IEEE 全球通訊會議(IEEE GLOBECOM

2025)，展示其在 6G、低軌衛星、AI 高速傳輸與智能家庭等領域的最新突破,並由兩位高階主管發表演講,深入剖析 AI 時代下「從太空到地面」全域通訊的未來藍圖。

今年 IEEE GLOBECOM 2025 於台北世貿中心一館舉行,也是自 2020 年後,再次重回台灣舉辦,展出期間從 12 月 8 日到 12 日。

鴻海不僅再次成為白金級贊助商,鴻海今年將展出從天空到家庭的完整通訊生態,涵蓋低軌衛星、資料中心高速互連、智慧家庭等核心領域,展現其在未來通訊與 AI 化場景的全面布局。

作為 GLOBECOM 2025 專題講者之一,鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示,全球正邁向 6G 新時代,AI 與太空科技正在重塑通訊生態,讓連結能力從地面延伸至衛星軌道。

吳仁銘指出，未來的關鍵在於跨領域合作,共同打造連結地面、軌道與產業的智慧聯網。」吳仁銘所長強調,從 LEO 衛星組件到地面系統,通訊產業正從垂直整合走向更具彈性的分散式合作模式,而鴻海正積極布局相關技術。

鴻海科技集團副總經理暨 iCana 執行長謝建成指出，矽光子技術將成為突破 AI 與資料中心傳輸瓶頸的核心,並以 CPO 與 OIO 等光學互連技術引領高效能、可擴展架構的下一波發展。隨系統架構從 CPU 走向特定加速器,互連效率將直接決定 AI 系統效能,而鴻海在光互連與高速模組領域具備領先優勢。

