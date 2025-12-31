鴻海合作英商攻碳捕捉封存 台北成立實驗室

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海今天下午宣布，與英國碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）設計領域企業Pace CCS，共同在台北啟用聯合實驗室，開發化學注入技術，以防止CCS內部管線的腐蝕問題。

鴻海透過新聞稿指出，碳捕捉與封存技術是實現淨零排放的關鍵技術，此次合作結合鴻海精密製造知識，以及Pace CCS的專業設計經驗，共同推動應對氣候變遷的目標。

鴻海表示，全球對碳捕捉蒐集的需求，預計每年達80億噸二氧化碳，需要數兆美元投資，已成為大多數國家的重要戰略。

廣告 廣告

鴻海說明，目前保護CCS基礎設施免受腐蝕，是主要的技術挑戰，二氧化碳傳輸過程中的化學反應，產生硫酸和硝酸等腐蝕性物質，這些反應可能生成水和固體，導致腐蝕、侵蝕和堵塞處置井。

鴻海指出，打造全新實驗室，將嘗試驗證一種已在半導體製造等產業中使用的化學清除劑（chemical scavenger），目標是證明相關清除劑能在實際的CCS運作環境下，防止有害酸性物質和水的形成。（編輯：楊蘭軒）1141231