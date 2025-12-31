中央社

鴻海合作英商攻碳捕捉與封存 台北成立實驗室 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

鴻海31日宣布，與英國企業Pace CCS合作，在台北啟用聯合實驗室，布局碳捕捉與封存技術。（鴻海提供）

中央社記者鍾榮峰傳真 114年12月31日

