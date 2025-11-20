鴻海合作OpenAI打造美製AI基礎建設 拚美國供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海（2317）科技日今天起登場，鴻海上午與OpenAI宣布，共同在美國打造下一代人工智慧（AI）基礎設施硬體，雙方攜手強化美國在地供應鏈，加速先進AI系統部署。

鴻海表示，在美國建設這些基礎設施，對於強化供應鏈和支持美國在AI領域的持續領導地位，至關重要。

鴻海透過新聞稿指出，與OpenAI合作聚焦下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海設計與開發作業，以及在美國據點的生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。此項初步協議不包含採購承諾或財務義務。

廣告 廣告

鴻海說明，與OpenAI合作將鎖定三個核心工作，首先是設計未來數世代資料中心硬體，OpenAI和鴻海將共同設計、工程化與開發未來多個世代AI資料中心機架，以多項專案同時推動的方式進行，因應AI時代快速變化的先進模型需求。

其次是強化並簡化美國AI供應鏈，鴻海表示將與OpenAI共同努力，改善機架架構，能在美國各地進行製造；擴大採購範圍，納入更多的晶片和美國在地供應商；擴展本地化測試與組裝，建立一個更具韌性且可擴展的美國供應鏈。

第三，在美國製造關鍵AI資料中心零組件。鴻海指出，將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統，支持高效能運算基礎設施的快速建設，有助確保經濟效益惠及作業員與製造商，因應當前和未來AI工作負載的需求。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海很高興與OpenAI合作，鴻海作為全球最大AI伺服器製造商支持OpenAI的使命，加速創新，擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化（reindustrialize America）的世代機會。這次雙方合作確保AI時代的核心技術，能夠在美國本土製造的第一步，這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。（編譯：徐睿承）1141121