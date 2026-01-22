鴻海合資日本三菱FUSO 攻零排放巴士

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海今天下午透過新聞稿宣布，與三菱FUSO卡客車株式會社（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, MFTBC）合資成立巴士公司，現任MFTBC巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，新公司預計今年下半年正式運作。

鴻海指出，與三菱FUSO卡客車共同宣布成立合資公司，代表雙方合作進入下一階段，除了現有柴油車產品線外，新公司目標將加速開發具競爭力的零排放巴士，因應社會對高品質大眾運輸的需求。

廣告 廣告

鴻海表示，新巴士將在日本富山工廠開發與生產，採用已有超過90年歷史的FUSO品牌，新公司總部設於日本川崎。

鴻海指出，MFTBC與鴻海目標在今年下半年完成交易，此次交易仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。

鴻海集團電動車策略長關潤表示，Mobility是鴻海的策略發展重點，此次和MFTBC合作，將為日本交通生態體系提供全方位的電動化解決方案。

根據資料，三菱FUSO卡客車（MFTBC）位於日本川崎市，其中89.29%股份由戴姆勒卡車（Daimler Truck AG）持有，10.71%由三菱集團旗下多家公司持有。MFTBC以FUSO品牌提供卡車、巴士及工業用引擎，擁有超過90年歷史，服務範圍涵蓋全球約170個市場。

MFTBC與鴻海在2025年8月已簽署合作備忘錄，雙方攜手旗下子公司三菱FUSO卡車巴士製造公司（MFBM）與鴻華先進，在零排放領域策略合作，將以鴻華先進開發的Model T與 Model U為首波合作車款。（編輯：楊凱翔）1150122