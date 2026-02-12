鴻海嘉年華郭台銘加碼3億元 10員工各獲千萬大紅包

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海（2317）今天在台北大巨蛋舉行運動嘉年華，鴻海創辦人郭台銘今年加碼新台幣3億元激勵員工，現場提供創辦人特別獎共10名，每名1000萬元加碼獎，另提供1000名員工、每名20萬元現金加碼。

鴻海集團2026全鴻海運動會今天在台北大巨蛋舉行，現場1萬7000名海內外員工加上眷屬，共有超過3萬人參與。鴻海連續2年以運動會形式在台北大巨蛋球場舉辦嘉年華活動。

鴻海透過新聞稿指出，今年「全鴻海運動會」，運用人工智慧（AI）創意，串連全球主要廠區員工，再由各地區總部主管接力，一起接棒傳遞聖火，最後由董事長劉揚偉在場上，以投手身分投出好球，點燃運動會聖火。

鴻海以中央和地方兩個分隊，與旗下重要併表子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康等，組成6支隊伍與在大巨蛋場中，舉行團隊運動競賽。

鴻海指出，今年集團運動會有來自美國、中國大陸、印度、越南、墨西哥、歐洲、巴西等地區上百位海外員工，參與盛會。

劉揚偉與鴻海贊助的女子職業高爾夫選手吳佳晏，一起抽出100位員工，3月初將可帶家人免費飛東京，出國看世界棒球經典賽。台灣隊長陳傑憲也驚喜現身，感謝鴻海支持Team Taiwan。

今天鴻海運動嘉年華現場重頭戲員工樂透獎項，集團創辦人郭台銘加碼送出3億元，其中10位員工各可獲得現金1000萬元大紅包，另外1000名員工各可獲得20萬元現金加碼獎。

鴻海指出，今年也抽出10位BRIA電動車得主、20位百萬元現金獎得主；今年只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中大獎者也可獲得基本獎新台幣1萬6888元。（編輯：張良知）1150212