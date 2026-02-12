鴻海大巨蛋開獎1／今年營收拚9兆！ 劉揚偉笑開金口：今年會比去年更好！

鴻海集團董事長劉揚偉於「鴻海運動嘉年華」會前接受媒體聯訪。

今（12）日一早，大巨蛋陸續湧進逾3萬名鴻海集團員工，參與「鴻海運動嘉年華」，在活動正式登場前，鴻海集團董事長劉揚偉先接受媒體訪問，談及今年營運與集團表現，他笑容洋溢的指出：「今年會比去（2025）年好很多！」。而昨（11）日一早，鴻海集團員工也陸續領到績效獎金，要讓員工一起感受業績成長的喜悅。

台北陽光露臉，鴻海員工大軍自早上9點開始分批進入「鴻海運動嘉年華」，鴻海也出動大批人力維護現場秩序與人員安全，活動自11點正式開始，除了找來人氣與話題兼具的啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」站台助陣，要將運動氣氛拉滿，表演嘉賓則有國民姐姐謝金燕、金曲歌王蕭煌奇等人。

當然，集團大家長劉揚偉的發言也是深受期待，雖然說得不多，但是一句「今年會比去年好」已經讓各界有所期待。

鴻海集團今（12）日舉行「鴻海運動嘉年華」，一早員工陸續到場。

進入大巨蛋活動現場後，劉揚偉對著現場員工及其家屬更是一陣感謝，也笑著指出，去年鴻海營收破新台幣8兆元，有分析師預測今年鴻海營收會破10兆元，「不過那是（10兆元）分析師說的，我們今年的目標要大過9兆元，你們說好不好呀！」語畢，現場員工一陣歡呼！

至於昨日發放的員工績效獎金，鴻海則是回應：今年績效獎金平均比去年提高10%左右，部分業績好的事業單位年增16%。不過，獎金會依據所屬單位的營運表現、個人績效不同而有所差異。

