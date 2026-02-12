鴻海大巨蛋開獎5／好大一包！郭台銘人未到送上3億大紅包 10位幸運員工秒變千萬富翁！

鴻海創辦人郭台銘雖未現身「鴻海運動嘉年會」，但送上「好大一包」紅包總計3億元，現場就創造了10名千萬富翁。（讀者提供）

鴻海集團董事長劉揚偉今（12）日在「鴻海運動嘉年會」場內場外都笑語疾呼「今天下午4點半一定要在現場，不然會悔恨喔！」更令外界好奇，到底是什麼樣的大禮？答案揭曉，是來自鴻海集團創辦人郭台銘的深厚支持——「創辦人特別獎」，雖然郭台銘未能現身，但還是送出千萬獎金共10包，還有20萬獎金1,000包，總計是3億元大紅包，果真是郭董好大手筆！

原本外界期待，今日「鴻海運動嘉年華」有機會再次見到郭台銘與劉揚偉同框的經典場面，但由於郭台銘另有行程不克前來，讓此畫面未能於大巨蛋重現。

廣告 廣告

不過，郭董「好大一包」的心意倒是完完整整的傳遞到現場，來自郭董的「創辦人特別獎」一展郭台銘的豪氣作風，為了感謝鴻海經營團隊與所有主管同仁的努力付出，郭董特別送出1,000萬元大紅包10位以及20萬元紅包1,000位，合計下來灑出3億元，也讓部分老員工感謝說道「郭董3Q啦！」

以郭台銘的身價和手中的鴻海持股來說，「近年鴻海受惠於AI浪潮，股價接連跳，郭董看著當然也是相當有感，出手感謝員工自然也大器！」內部人士透露。鴻海去年營收突破8兆元，昨（11）日股價收盤價來到227元，隨著今年AI氣勢持續看旺，鴻海表現持續受到股民期待。

更多鏡週刊報導

鴻海大巨蛋開獎1／今年營收拚9兆！ 劉揚偉笑開金口：今年會比去年更好！

鴻海大巨蛋開獎2／劉揚偉閱兵點將樂給滿分 喊話自家電動車要成為台灣驕傲！

鴻海運動會開獎3／輝達黃仁勳預錄祝福 攜手鴻海共創AI革命挑戰不可能！