鴻海大股東申報轉讓5180張! 郭台銘長女郭曉玲名下2公司出清持股 套現逾11億元

鴻海創辦人郭台銘(左)、董事長劉揚偉日前出席鴻海科技日。李政龍攝



鴻海（2317）今日（12/1）公告，由大股東郭台銘以女兒郭曉玲名義持有的兩家法人股東鋐維、承鋒投資，提出申報轉讓持股，2公司將以一般交易形式，出脫5180張鴻海股票，以鴻海收盤價222元估計，約可套現11.5億元。

據公開資訊，鴻海大股東郭台銘持有174萬2,198張公司股票，而利用他人名義持有5,180張，這次申報轉讓的公司正是「大股東利用他人名義持有者」，其中鋐維公司將申讓2771張鴻海股票，承鋒投資則申讓2409張，完成轉讓後，兩家公司全數出清鴻海持股，轉讓期間114/12/04 至115/01/03。鋐維、承鋒投資代表人都是郭曉玲。

廣告 廣告

市場人士指出，此次申報轉讓應為盤中逐步處分，不會一次性對市場造成大量賣壓，但仍值得觀察後續是否影響鴻海股價及籌碼結構。

更多太報報導

反映成本！明天凌晨起桶裝瓦斯再漲1.7元 每桶約漲34元

電電公會廣設海外科學園區 工商界盼一同去打國際盃

購屋旺季不旺！六都移轉量同期最冷 全年預估26.5萬棟