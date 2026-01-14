鴻海女子高爾夫公開賽 總獎金200萬美元

2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽14日舉辦賽事宣告記者，宣告賽事獲得日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）認證，列為日巡正巡賽事，JLPGA副會長松尾貴子（左）來台見證。 （中央社）

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）14日共同宣布，2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽列為日巡正巡賽事，且是日巡正賽睽違48年重返台灣。

頂著「高獎金、高積分、高強度」定位的台灣鴻海女子高爾夫公開賽3月12～15日在桃園東方球場開打，確定獲得JLPGA認證正式列為日巡正巡賽事，不僅是JLPGA相隔46年後再度設立海外站，同時為2026年度唯一海外賽事。

台灣鴻海女子高爾夫公開賽這次將總獎金加碼至200萬美元（約新台幣6300萬元），躍升2026年JLPGA全年度獎金規模次高賽事，屆時包含河本結、2025年JLPGA日巡正賽賞金后佐久間朱莉、世界排名29名古江彩佳及神谷空等日本好手將來台獻技。

賽事宣告記者會上，JLPGA副會長松尾貴子從日本飛來台灣，並邀請被譽為「絲帶女孩」河本結、台灣旅日新星吳佳晏現身，2人還揮毫寫春聯體驗台灣年節文化。

河本結透露，雖然首度來到台灣，不過深刻感受到這片土地的熱情、溫暖，「希望透過這次比賽，幫助球迷感受女子高爾夫的元氣，請大家盡請期待」。