鴻海子公司計畫越南擴產 手機年產能提高至1.4億支！

【緯來新聞網】路透社報導，鴻海旗下的富山科技（Fushan Technology）已向越南北寧省環保部門遞交申請，計畫擴大當地產能，新增包括 Xbox 遊戲設備、電子零組件等產品線。

據了解，富山科技將把手機年產量提高 3,000 萬支，總產能可望達到 1.4 億支，同時也將開始生產智慧戒指（smart ring）的充電器。智慧戒指是一種具備智慧手錶與健身追蹤功能的穿戴裝置。公司指出，工廠升級工程已啟動，預計將於明年 4 月全面投產。



富山科技所在廠區過去曾是諾基亞與微軟手機的製造基地，目前每年也具備生產最高 10 萬架無人機的能力。對於擴廠計畫，該公司越南團隊尚未對外評論。



鴻海於 2000 年代布局越南，至 2024 年在當地的累積投資已超過 32 億美元，主要製造據點集中於北寧省與北江省，逐步強化其在東南亞的產業佈局。

