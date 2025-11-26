鴻海宣布投資美國威州5.69億美元 擴AI伺服器產能
鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）的批准，鴻海將擴大在威州的佈局，重點投入 AI 基礎設施。預估將為當地拉辛郡（Racine County）創造近 1,400 個新的工作機會。
作為全球最大的電子製造服務公司，鴻海將擴大在威州的製造版圖，以滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。WEDC 副秘書長暨營運長 Sam Rikkers 表示，「WEDC 一直致力於確保鴻海在威州的成功與成長，這項新修訂反映出鴻海作為全球領先製造商之一，也願意選擇在威斯康辛州持續發展。」
鴻海科技集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示：「隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國鴻海會努力滿足客戶彈性且大規模的需求。威州的員工佔鴻海在美國員工總數近四分之一，未來隨著第二階段的專案計畫展開，我們在威州員工人數在 2030 年前將翻倍成長。」WEDC 已批准的鴻海獎勵計畫中 ， 以現有規模為基礎 ， 鴻海規劃額外投入 5.69 億美元 ，擴大在拉辛郡的營運，並在未來四年內創造 1,374 個新工作機會。本次新增投資，主要基於 2021 年的修訂合約，若滿足相關投資表現條件，WEDC 將向鴻海提供 1,600 萬美元的額外稅收獎勵。
鴻海前後兩次與 WEDC 簽訂修正投資合約，加上本次擴大投資方案，在威州的電子、資訊技術和製造區（EITMZ）專案計畫下，若都滿足相關條件，在 2029 年 12 月 31 日前，總計最多可獲得 9,600 萬美元稅收抵免。在這段期間，鴻海總計將創造 2,616 個工作機會，累計投入 12 億美元的資本支出。這次是鴻海與 WEDC 第二次獎勵計畫。在 2021 年，雙方曾簽署一份修訂合約，允許鴻海在 2025 年底前，最多能獲得 8,000 萬美元的 EITMZ 稅收抵免金額，條件是鴻海必須在當地投資 6.72 億美元，並創造至少 1,454 個工作機會。鴻海正朝此合約目標邁進中。
鴻海在全球伺服器市場位居領導地位，透過提供安全且可擴充的伺服器產品與基礎設施，支撐民眾數位服務，範圍涵蓋串流影音、網路購物，到數位銀行與智慧裝置。過去數年來，鴻海已在威斯康辛州投入超過 20 億美元，包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1,500 個工作崗位投入伺服器生產，強化該州作為先進製造、安全以及數據資料基礎設施的重要地位。
