鴻海尾牙／員工被年終獎金砸醒喜提百萬 劉揚偉看旺2026：比去年好很多

財經中心／李宜樺報導

鴻海董事長劉揚偉在大巨蛋鴻海尾牙運動會前受訪，直言今年營運會比2025年好很多，鴻海2025年營收為8.1兆。（圖／三立iNEWS提供）

全球代工龍頭鴻海（2317）今（12）日上午在台北大巨蛋隆重舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，現場湧入數萬名員工與眷屬，氣氛嗨到最高點。董事長劉揚偉在會前接受媒體短暫採訪，臉上笑意藏不住，大方分享對今年的經營信心。他直言，2026年的營運表現將會比2025年「好很多」，關鍵就在於集團已經牢牢抓住了AI與全球布局的契機。劉揚偉更幽默表示，今天現場準備了超豐富的抽獎活動，相信等一下抽獎開始，員工們臉上的笑容會更燦爛！

外界更盛傳，不少鴻海員工今早一醒來，手機銀行帳戶突然跳出入帳通知，才驚覺年終分紅已悄悄發放。有基層員工私下透露，今年分紅金額明顯優於往年，甚至有人一口氣領到破百萬元等級，瞬間成為社群熱議焦點。雖然公司未對個別金額證實，但在AI業務強勁成長帶動下，員工實際感受到的「紅利溫度」，也讓劉揚偉喊出的「今年會好很多」，多了幾分真實底氣。

AI引擎全速運轉！第一季表現超預期「能見度大開」

展望今年市況，鴻海的表現確實令人驚豔。劉揚偉強調，人工智慧（AI）依然是集團最重要的核心成長引擎。根據最新掌握的營運資訊，鴻海對第一季的能見度已經比1月時更加樂觀，主要是AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品的需求遠優於原先預測。法人預估，鴻海第一季的季節性表現將優於過去5年的平均區間，展現出強勁的成長動能。劉揚偉認為，只要全體員工持續努力，「分享、合作、共榮」的精神將帶領鴻海實現永續發展。

鴻海尾牙今年一樣採運動會的型式，邀請了啦啦隊員李多慧(左)、林襄（中）、權喜原（右）還有歌手蕭煌奇、謝金燕，主持人則由剛新婚燕爾的陳漢典、LULU夫妻檔，續接主持大棒（圖／翻攝自YT @鴻海）

萬人齊聚大巨蛋！創意進場＋拔河熱血沸騰

這次鴻海運動會蟬聯在大巨蛋舉行，規模堪稱史上之最。上午11點活動準時啟動，各區隊發揮創意進場，現場口號聲震耳欲聾，展現出科技巨擘的活力。隨後進行的開幕儀式，由高層帶領員工宣誓，象徵鴻海事業生生不息。下午開始，一連串的拔河比賽與大隊接力將活動帶入高潮，看著平時在科技廠房奮鬥的工程師們，此刻在大巨蛋跑道上揮灑汗水，充分展現了鴻海人的拚勁。

演唱會抽獎連環發！員工敲碗驚喜大獎落誰家

除了熱血的競賽，員工最期待的莫過於下午兩點後的演唱會與抽獎環節。隨著劉揚偉預告「今年營運會更好」，員工們紛紛猜測今年的加碼抽獎是否會再創紀錄。現場除了邀請重量級藝人開唱，讓平時高壓的科技人放鬆身心，最令人屏息的莫過於抽獎箱轉動的時刻。隨著集團獲利攀升，今年的抽獎總金額與獎項豐富度，無疑是全台灣科技業最羨慕的焦點。

