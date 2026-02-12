鴻海尾牙／員工被年終獎金砸醒喜提百萬 劉揚偉看旺2026：比去年好很多
財經中心／李宜樺報導
全球代工龍頭鴻海（2317）今（12）日上午在台北大巨蛋隆重舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，現場湧入數萬名員工與眷屬，氣氛嗨到最高點。董事長劉揚偉在會前接受媒體短暫採訪，臉上笑意藏不住，大方分享對今年的經營信心。他直言，2026年的營運表現將會比2025年「好很多」，關鍵就在於集團已經牢牢抓住了AI與全球布局的契機。劉揚偉更幽默表示，今天現場準備了超豐富的抽獎活動，相信等一下抽獎開始，員工們臉上的笑容會更燦爛！
外界更盛傳，不少鴻海員工今早一醒來，手機銀行帳戶突然跳出入帳通知，才驚覺年終分紅已悄悄發放。有基層員工私下透露，今年分紅金額明顯優於往年，甚至有人一口氣領到破百萬元等級，瞬間成為社群熱議焦點。雖然公司未對個別金額證實，但在AI業務強勁成長帶動下，員工實際感受到的「紅利溫度」，也讓劉揚偉喊出的「今年會好很多」，多了幾分真實底氣。
AI引擎全速運轉！第一季表現超預期「能見度大開」
展望今年市況，鴻海的表現確實令人驚豔。劉揚偉強調，人工智慧（AI）依然是集團最重要的核心成長引擎。根據最新掌握的營運資訊，鴻海對第一季的能見度已經比1月時更加樂觀，主要是AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品的需求遠優於原先預測。法人預估，鴻海第一季的季節性表現將優於過去5年的平均區間，展現出強勁的成長動能。劉揚偉認為，只要全體員工持續努力，「分享、合作、共榮」的精神將帶領鴻海實現永續發展。
萬人齊聚大巨蛋！創意進場＋拔河熱血沸騰
這次鴻海運動會蟬聯在大巨蛋舉行，規模堪稱史上之最。上午11點活動準時啟動，各區隊發揮創意進場，現場口號聲震耳欲聾，展現出科技巨擘的活力。隨後進行的開幕儀式，由高層帶領員工宣誓，象徵鴻海事業生生不息。下午開始，一連串的拔河比賽與大隊接力將活動帶入高潮，看著平時在科技廠房奮鬥的工程師們，此刻在大巨蛋跑道上揮灑汗水，充分展現了鴻海人的拚勁。
演唱會抽獎連環發！員工敲碗驚喜大獎落誰家
除了熱血的競賽，員工最期待的莫過於下午兩點後的演唱會與抽獎環節。隨著劉揚偉預告「今年營運會更好」，員工們紛紛猜測今年的加碼抽獎是否會再創紀錄。現場除了邀請重量級藝人開唱，讓平時高壓的科技人放鬆身心，最令人屏息的莫過於抽獎箱轉動的時刻。隨著集團獲利攀升，今年的抽獎總金額與獎項豐富度，無疑是全台灣科技業最羨慕的焦點。
鴻海尾牙大巨蛋週四登場！新婚陳漢典合體Lulu主持 其他明星陣容曝
全球代工龍頭鴻海科技集團（2317）年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」明日（12日）將於台北大巨蛋隆重登場！隨著AI浪潮席捲全球，鴻海董事長劉揚偉日前已提前揭曉年度佳績，受惠於AI伺服器需求爆發，帶動集團去年營收狂衝至8.1兆元創下新高。為了犒賞辛勞員工，明日不僅將包下大巨蛋舉行大規模運動會，更重金請來超人氣啦啦隊與金鐘主持陣容，誓言打造史上最狂的「應援尾牙」。
鴻海嘉年華劉揚偉喊衝9兆元! 黃仁勳又是神秘嘉賓 跨海讚鴻海助攻AI超級電腦
鴻海嘉年華今天在大巨蛋登場，鴻海董事長劉揚偉表示，談及今年營運與集團表現，劉揚偉強調，「今年會比去年好很多」，今年目標一定超過9兆元！輝達執行長黃仁勳今天再度擔任神秘嘉賓，有了鴻海的支持，輝達能夠創造奇蹟，以前所未有的速度生產出世界上最先進的AI超級電腦。
郭台銘好大1包！鴻海尾牙加碼大獎1千萬10名
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日舉辦「2026全鴻海運動會」，其中，整個活動最讓員工激動興奮的最大重頭戲，是抽獎環節，尤其鴻海創辦人郭台銘加碼出資3億元現金，高達1000萬元現金獎共10名，...
只有鴻海超越鴻海！郭董沒來灑3億 10員工爽中千萬元
鴻海尾牙運動會高潮不斷，除了輝達…
鴻海運動會登場！黃仁勳驚喜「現身」祝福
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日俗稱的「尾牙」上午在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，現場擠滿數萬名員工及其家屬，場面十分熱鬧，而活動中輝達執行長黃仁勳再度「現身」會場，驚喜錄製影片感...
鴻海大巨蛋開獎4／鴻海推員工持股計劃 每年千名鴻海寶寶公司養
海集團董事長劉揚偉為今年的「鴻海運動嘉年華」頻頻送上大獎，除了抽Apple筆電、百萬獎金和自家電動車Bria外，今年已經推出「員工持股計劃」，劉揚偉更呼籲現場逾3萬名員工要快點加入計劃。此外，鴻海一向鼓勵員工「增產報國」孕育下一代，劉揚偉對著主持人陳漢典與Lulu夫妻檔也笑說，員工小孩「0到6歲公司養」，如果陳漢典與Lulu明年也有小孩，也有機會適用此辦法。
鴻海運動嘉年華大巨蛋登場！劉揚偉喊話：2026要比去年好很多
鴻海（2317）今（12）日在大巨蛋舉辦運動嘉年華「2026全鴻海運動會」，展望今年營運，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年看起來是絕對比2025年「要好很多」，也期許集團同仁持續努力。
鴻海大巨蛋開獎2／劉揚偉閱兵點將樂給滿分 喊話自家電動車要成為台灣驕傲！
這2年，鴻海集團將旺年會活動改為「鴻海運動嘉年華」形式，由各事業群領團表演一展年輕活力。今年也比照辦理，鴻海集團董事長劉揚偉坐在大巨蛋活動場地的前方，給各事業群的表演打分數。而活動現場更擺出多台由鴻華先進打造的電動車Bria，劉揚偉更透露：「開了2個禮拜，比N7還好開！」展現自信與力挺之意。
快訊／鴻海尾牙豪灑3億現金 10幸運兒每人「爽抱1000萬」回家
鴻海今（12）日在台北大巨蛋舉辦運動嘉年華，創辦人郭台銘霸氣提供3億元現金抽獎，現場抽出10位千萬富翁及1000位20萬現金得主，掀翻全場尖叫聲。董事長劉揚偉更自信表示，鴻海去年營收創8.1兆元歷史新高，並預期今年營運將「絕對比去年好」，強調AI將持續引領集團騰飛。這場盛會不僅展現鴻海作為電子代工龍頭的「鈔能力」，更凸顯其對員工的慷慨，鞏固了幸福企業的形象，也為全球科技產業樹立了新的標竿。
鴻海尾牙／神祕嘉賓曝光！果然是老朋友 黃仁勳跨海應援大秀中文
原本就話題滿滿的鴻海尾牙，終於揭曉壓軸驚喜。AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳以預錄影片方式現身，向董事長劉揚偉與全體員工致意，一開口就點名「Young and my friends at Foxconn」，現場瞬間沸騰。
鴻海運動嘉年華登場 劉揚偉：2026年營運會比去年好很多
鴻海今（12）日在大巨蛋舉辦運動嘉年華「2026全鴻海運動會」，展望今年營運，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年看起來是絕對比2025年「要好很多」，也期許集團同仁持續努力，能夠抓住成長契機。
劉揚偉：鴻海今年營運會比2025年好很多
（中央社記者鍾榮峰台北2026年02月12日電）鴻海(2317)今天上午在台北大巨蛋舉行運動會，董事長劉揚偉會前接受媒體短暫採訪表示，今年營運會比2025年好很多，鴻海集團員工會持續努力，抓住契機。劉揚偉笑說，今天會有很多抽獎活動，抽獎後員工會更開心。根據活動流程，這次鴻海運動嘉年華於上午11時開始，隨後進行區隊創意進場，11時45分舉行開幕及聖火儀式，中午12時15分起舉行包括拔河、大隊接力等運動競賽，下午2時10分開始演唱會及抽獎活動，預計下午4時30分活動結束。劉揚偉先前在鴻海「年終展望大會」中指出，人工智慧（AI）仍是集團重要的核心成長引擎，「分享、合作、共榮」的精神，是集團實現永續發展不可或缺的基石。展望第1季營運，鴻海指出，對於第1季的能見度優於1月時的看法，人工智慧機櫃出貨持續放量、消費智能產品優於原先預測，預期第1季季節性表現，將優於過去5年區間。
《其他電》劉揚偉掛保證 鴻海2026年營運會比去年好很多
【時報-台北電】鴻海今（12）日在大巨蛋舉辦運動嘉年華「2026全鴻海運動會」，展望今年營運，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年看起來是絕對比2025年「要好很多」，也期許集團同仁持續努力，能夠抓住成長契機。 今年鴻海運動嘉年華主題為「Team 鴻海 Let'run 」，有「姊姊」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇和「Dragon Beauties 小龍女」等卡司助陣。（新聞來源：工商即時 侯冠州）
鴻海永續指標聯貸獲超額認購 最終360億元完成簽約
（中央社記者鍾榮峰台北2026年2月11日電）鴻海(2317)下午透過新聞稿宣布，委由台灣銀行統籌主辦新台幣360億元「永續連結指標聯貸案」，今天完成簽約，超額認購率高，彰顯市場對鴻海集團全球化布局與發展前景的信心。鴻海說明，此聯貸案由台灣銀行擔任額度管理銀行，並由台北富邦銀行、中國信託銀行及兆豐銀行共同主辦，此案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下超額認購率高，總金額785億元，最終以360億元結案，顯示金融業對鴻海營運績效的肯定。鴻海指出，此案資金用途為充實中期營運週轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。若鴻海達成預定ESG指標，可獲得相應的利率減碼優惠。