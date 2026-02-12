鴻海尾牙／神祕嘉賓曝光！果然是老朋友 黃仁勳跨海應援大秀中文

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳預錄影片驚喜現身鴻海尾牙，親向劉揚偉及員工致意，大讚合作挑戰不可能，現場氣氛瞬間沸騰！（圖／三立iNEWS提供）

鴻海科技集團歲末尾牙盛會熱鬧登場，今年董事長劉揚偉親自坐鎮，現場氣氛High到爆！更讓全場員工瘋狂的是，神祕嘉賓果然是他——輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳！雖然黃仁勳人在海外，但特別預錄一段激勵影片，親自向劉揚偉及全體鴻海同仁致意，內容直指「有了鴻海，NVIDIA才能做到不可能的事」，瞬間點燃全場熱血。AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳以預錄影片方式現身，向董事長劉揚偉與全體員工致意，一開口就點名「Young and my friends at Foxconn」，現場瞬間沸騰。

十年戰友關係 創紀錄的一年

黃仁勳在影片中開門見山，用中英雙語向「Young（劉揚偉董事長）以及我在鴻海的朋友們」問好，他大讚這是NVIDIA與鴻海雙雙創紀錄的一年，不僅NVIDIA繳出史上最佳成績，鴻海同樣大豐收！他強調，超過十年來，兩家公司如同一支團隊般緊密合作，「有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能」，正以超乎想像的速度，合力打造全球最先進的AI超級電腦。



黃仁勳在影片中直言，今年是值得慶祝的一年，不僅NVIDIA創下歷史紀錄，鴻海同樣寫下新高。他強調，這不只是業績成績單，而是雙方長年合作累積的成果，「這是一場屬於你們的慶祝，也是一場屬於我們夥伴關係的慶祝。」

他特別提到，十多年來NVIDIA與鴻海如同一支團隊並肩作戰，「With Foxconn, NVIDIA can do the impossible。」在鴻海製造實力加持下，全球最先進的AI超級電腦正以前所未有的速度量產，這種規模與效率，是過去難以想像的。

輝達鴻海鐵交情 AI工業革命核心

黃仁勳更把話說重，直言雙方正站在AI工業革命的中心，參與人類史上最大規模的基礎建設。這不只是晶片或代工，而是整個算力時代的地基工程。當全球為AI算力瘋狂擴張，鴻海已被點名站在核心位置。

回顧近年，NVIDIA與鴻海合作不斷深化，從AI工廠到超級電腦建置，兩強聯手已成為全球AI供應鏈最強鐵三角。黃仁勳多次公開讚揚鴻海執行力，這次預錄力挺，更讓外界看好鴻海在AI浪潮中續寫傳奇。尾牙現場除了激勵影片，還有豐厚獎金、摸彩大禮，員工士氣爆棚，預告2026年將比去年「好很多」！

