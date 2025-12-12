鴻海居高雄投資最大咖 楊秋瑾提3大回饋計劃

高雄市長陳其邁（右）、鴻海集團輪值CEO楊秋瑾（左）今（12）日代表簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約。

高雄迎來科技業大咖加碼進駐！今（12）日一早，鴻海集團輪值CEO楊秋瑾自台北搭上南下高雄的高鐵，直奔高雄市政府四維行政中心，就是為了高雄捷運Y15土地開發案簽署。站上現場的楊秋瑾，用字遣詞非常接地氣，也趁勢對著坐鎮台下的大家長高雄市長陳其邁說道，鴻海在此開發案投入新台幣159億元，近年總計投資金額超過250億元，是投資金額最高的業者，一句話拉高鴻海投資地位與企業檔次，同時提出3大回饋方案，深化合作也給足高雄市府面子跟裡子。

楊秋瑾站上典禮舞台，先是問候在場的高雄貴賓、委員，並以自己是屏東人的身份拉近與現場賓客的距離，她指出「鴻海在高雄總計投資超過250億元，Y15聯合開發案不僅僅是簡單的開發案，更是高科技開發案，亦是新起點，更希望能展現出鴻海深耕的決心與承諾。」

過往鴻海以土城為營運總部，藉由Y15聯合開發案將在高雄設置南部總部，且Y15聯合開發案有別於一般傳統的辦公室或是廠辦模式，鴻海規劃打造樓高45層、32層共兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，預計可以為當地帶來3,000個工作機會。

致詞時，楊秋瑾爽朗表示「鴻海要當一個好鄰居」，進而提出3大回饋計劃，分別是投注1,900萬元打造乳房x光攝影巡迴車、設置鴻海版獎學金鼓勵學子們從小接觸科技，以及引進AI技術設立AI研習營，在高雄貢獻更多技術和經驗。

面對Y15聯合開發案，楊秋瑾展現慎重與期待之意，也給足高雄市政府面子，「本來以為鴻海團隊速度已經很不得了，但是高雄市府團隊更不得了，若稍有延遲，我立刻會接到高雄市府電話。」楊秋瑾笑著說道，並指出希望透過Y15聯合開發案成為高雄未來10年的嶄新篇章。

鴻海攜手高雄市府打造的Y15聯開案，開發基地面積為1.1公頃，將導入人工智慧（AI）、虛擬實境（AR）、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車、數位健康等前瞻產業，共同打造高雄智慧產業生態系，將亞灣扶植為科技創新示範區。

