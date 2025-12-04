鴻海布局智慧醫療機器人有成 2027年後擴大規模

鴻海與台中榮總宣布護理協作機器人已完成測試，並且正式上線。鴻海強調，機器人不是取代人力，而是協助醫護人員處理重複性的工作，以釋放醫療人力。隨著應用逐步成熟，預估在2027年至2028年間將擴大使用規模。

鴻海攜手工研院發起的「台灣數位健康大聯盟」於4日舉辦研討會，並宣布7家新成員加入，形成涵蓋醫療、科技與長照產業的跨域整合生態系。

台中榮總與鴻海在會中分享，護理協作機器人已完成多階段臨床場域壓力測試、正式上線，象徵智慧醫療機器人的重要里程碑。

鴻海科技集團B事業群數位健康總經理姜志雄受訪時指出，醫界討論技術超過10年，但因缺乏ICT投入，始終停留在構想階段。以刷手機器人為例，最難克服的就是電腦視覺(Computer Vision)技術，機器人必須能精準辨識並抓取上百種不同的手術器械，因此在影像辨識、定位都需要極高的準確度。他說：『(原音)機器人在醫療界其實已經講了10年了，可是因為沒有ICT的介入，所以只存在一個夢想當中。刷手機器人最難的東西就是電腦視覺(Computer Vision)，要去抓那個每一個刀啊，大概有100、150多種的這個刀具，你要抓得非常的精準。我們做這個電腦的視覺系統，對我們來講是一個非常重要的挑戰。』

姜志雄強調機器人不是取代人力，而是協助處理重複性工作、釋放醫療人力，機器人應用主要聚焦醫院內的高風險與高人力負荷場景。以放射治療為例，長期曝露可能影響醫療人員的健康，透過導入自動化機器人，便可讓高風險工作改由機器取代。

他也說，護理機器人、手術器械清洗機器人、自主移動設備等已逐步進入測試與導入階段，鴻海的最終目標為打造「照護型機器人」，目前雖涉及法規，但會持續投入相關研發。

至於商用時程，姜志雄表示，隨著應用邁向成熟，預計在2027年至2028年間建立規模。(編輯：許嘉芫)