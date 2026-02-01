鴻海平價iPhone 接單旺

鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone 17e，由鴻海（2317）操刀，並在鴻海集團旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠生產，鄭州廠過年也將加班生產蘋果新款平價機，同步挹注鴻海本季營運。

業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場需求。

廣告 廣告

螢幕方面，iPhone 17e的螢幕邊框，將比iPhone 16e更窄，螢幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過，這款新機不會新增ProMotion自適應刷新率和全天候顯示功能。

另外，iPhone 17全系列配備一顆新的前置攝像頭，支援人物居中功能，這款前置攝像頭採用1800萬像素方形感測器，可裁剪為縱向或橫向矩形畫面，使用者無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。同時該攝像頭具備人臉追蹤功能，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。

iPhone 17e有望搭載靈動島，上一代iPhone 16e仍是傳統的瀏海設計。若傳聞屬實，意味瀏海設計將徹底退出iPhone產品線。

鴻海目前出貨主力產品雖已轉向AI伺服器，但iPhone組裝仍是重要業績來源之一。鴻海預估，隨著AI伺服器出貨動能持續強勁，本季業績將優於過去五年同期區間的上緣。法人看好，蘋果若蘋果2月發布iPhone 17e，將為鴻海本季營運增添柴火。

【看原文連結】

更多udn報導

親友行李掛她名下出事了！因｢1玩具｣遭海關攔下

沒電鍋也能蒸饅頭！網推｢馬克杯微波法｣ 驚呼變超軟

鳳梨酥成澳洲通關神器？網秒被放行：有1成分要小心

顛覆形象！氣質女星｢包緊緊反而更性感｣ 秀纖細腰身