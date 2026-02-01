鴻海平價iPhone 接單旺
鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone 17e，由鴻海（2317）操刀，並在鴻海集團旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠生產，鄭州廠過年也將加班生產蘋果新款平價機，同步挹注鴻海本季營運。
業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場需求。
螢幕方面，iPhone 17e的螢幕邊框，將比iPhone 16e更窄，螢幕尺寸預計仍將保持6.1吋。不過，這款新機不會新增ProMotion自適應刷新率和全天候顯示功能。
另外，iPhone 17全系列配備一顆新的前置攝像頭，支援人物居中功能，這款前置攝像頭採用1800萬像素方形感測器，可裁剪為縱向或橫向矩形畫面，使用者無需旋轉手機，就能拍攝不同畫幅的自拍。同時該攝像頭具備人臉追蹤功能，例如當第二人入鏡時，會自動擴大取景範圍。
iPhone 17e有望搭載靈動島，上一代iPhone 16e仍是傳統的瀏海設計。若傳聞屬實，意味瀏海設計將徹底退出iPhone產品線。
鴻海目前出貨主力產品雖已轉向AI伺服器，但iPhone組裝仍是重要業績來源之一。鴻海預估，隨著AI伺服器出貨動能持續強勁，本季業績將優於過去五年同期區間的上緣。法人看好，蘋果若蘋果2月發布iPhone 17e，將為鴻海本季營運增添柴火。
更多udn報導
親友行李掛她名下出事了！因｢1玩具｣遭海關攔下
沒電鍋也能蒸饅頭！網推｢馬克杯微波法｣ 驚呼變超軟
鳳梨酥成澳洲通關神器？網秒被放行：有1成分要小心
顛覆形象！氣質女星｢包緊緊反而更性感｣ 秀纖細腰身
其他人也在看
iPhone 18 Pro爆料！有望實現「真全螢幕」、3新配色登場
iPhone 18 Pro爆料！有望實現「真全螢幕」、3新配色登場EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖
YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者在Reddit、X等社群平台反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
借不到iPhone充電線 整間公司「沒人有」原因曝光
自iPhone 16系列上市後，蘋果逐步將旗下產品全面轉向Type-C充電孔，一名網友分享，近日在公司遇到同事臨時想借充電線，沒想到問遍辦公室，同事不是使用安卓手機，就是 iPhone 15之後的新機型，整間公司竟然找不到一條Lightning充電線，讓他當場愣住，貼文引起網友討論。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
Galaxy S26 / S26+ 外觀及規格曝光，Exynos 2600 是領先還是中伏？
文章來源：Qooah.com Samsung 將於2月25日發佈 Samsung Galaxy S26系列新旗艦機型，港版本則是在3月份發售。 近期 AndroidHeadline 發文，透露 Galaxy S26/S26+ 兩款機型的核心參數和外觀渲染圖。 外觀方面，Galaxy S26/S26+ 延續家族化的簡約造型，為居中挖孔直屏+直角邊框方案，對比與上代設計沒有過多改動。 規格方面，Galaxy S26 採用 6.3吋 FHD+ 屏幕，內置 4300mAh 電池，機身尺寸 149.6×71.7×7.2mm、重量為137克。Galaxy S26+ 採用 6.7吋 QHD+ 屏幕，內置 4900mAh 電池，機身尺寸 158.4×75.8×7.3mm、重量為190克。 Galaxy S26 屏幕均為 Dynamic AMOLED 3X 面板，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光，屏幕峰值亮度 3000nit。 最令消費者關注的莫過於處理器配置，有爆料稱韓國和歐洲市場搭載的是 Samsung 自研的 Exynos 2600，是全球首款 2nQooah ・ 8 小時前 ・ 發表留言
機器人概念股升級！新漢、正崴、達明如何拼湊台灣勝利方程式？
隨著馬斯克宣布2027年底人形機器人Optimus將開賣，AI的終極戰場，正從雲端走向實體，台廠機器人概念股也升級了。從掌握核心運動控制器的新漢 （8234）集團、善用手眼整合優勢，2025年中推出第一台輪式雙臂人型機器人的達明（4585），到從四足機器人挑戰靈巧手的的正崴星科，台灣的機器人廠商各有遠見雜誌 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
YouTube正式封鎖「1功能」VIP才能用 下一個目標驚傳是「它」
YouTube近年來動作頻頻，為了封殺擋廣告程式外多次更新，如今傳出將封殺免費用戶使用「背景播放」功能，引發關注。近日YouTube也證實，已針對相關功能進行限制，僅有付費的「VIP會員」能夠使用，但強調該功能本就是為了付費會員設計，而下一個限制對象恐是「加速播放功能」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
全免費！iPhone備忘錄4功能超強 掃描文件、錄音秒變逐字稿
手機功能越來越強大，3C專家Q毛吉近日分享，iPhone的備忘錄早已不只是記事本，升級至iOS 18後功能大幅強化，除了支援備忘錄上鎖，能妥善保護隱私外，還可直接掃描文件、錄音輸出逐字稿，甚至進行數學計算與繪製函數圖表，多項實用功能通通免費，被網友稱為「最強生產力助手」。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
蘋果iPhone 18系列傳分批上市 關鍵因素曝光
蘋果今年旗艦新機 iPhone 18 發表節奏恐出現重大調整，市場再度傳出，蘋果新一代 iPhone 18 系列將採取分開發表策略，而這並非單純的行銷操作。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
免費用戶哭哭！YouTube封死背景播放捷徑 倍速調整也傳將改付費
[Newtalk新聞] YouTube試圖限縮免費用戶的功能，除了傳出正在測試把「播放速度調整」改成僅付費會員使用外，近日更出手整頓，封死免費用戶透過特定操作使用「背景播放」功能。YouTube表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然部分網頁可以免費使用，但現在已將相關的捷徑都全面封死，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。 YouTube近日動作頻頻，試圖限縮免費用戶的功能。最近傳出，YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費，雖然目前尚不清楚該措施是否實際上路，不過消息一出掀起網路熱議，引起大批網友不滿。 除此之外，近期在Reddit等社群上，陸續有國外網友回報，他們以「免費帳號」在多款手機瀏覽器觀看 YouTube時，原本可用的背景播放功能突然失效，包括Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等都出現相同狀況，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。 由於問題同時發生在多個不同瀏覽器，網友普遍認為這不是單一App出錯，而是YouTube端主動做出的調整。對此，YouTube證實並表示，背新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI大作戰 現場指紋30秒揪惡魔
生成式AI迅速發展助長假訊息散布，讓謊言比事實傳得更快，原子科學家公報近期將「末日鐘」撥快，象徵「資訊末日」到來。刑事局預防科長莊明雄指出，技術與犯罪始終處於對抗，在傳統防禦與辨識系統不斷被刷新之下，形成「AI vs. AI」的攻防賽。刑事局副局長林故廷表示，AI創新功能被濫用，形成新型態犯罪模式，真相不再眼見為憑，刑事鑑識也導入AI，除了大幅提升效能，也從細節揪出魔鬼。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
AI代理社群爆多重憂慮 Moltbook可存取私人資料、對外通訊
最近網路上出現專屬人工智慧代理（AI agent）的社群網站「Moltbook」，讓AI代理Moltbot自行互動，引發...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
免費功能-1！YouTube無法「背景播放」 官方證實：是Premium專屬
近期有不少網友發文抱怨，表示自己透過手機使用YouTube時無法在「背景播放」音樂、影片，只要將視窗縮小、切換等，就會被強制中斷。對此官方也證實這項改動，並指出這項功能本就是會員專屬功能。有不少外國網台視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 250則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 53則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 12則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 43則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言