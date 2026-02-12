鴻海年末盛會登場 員工領大紅包「績效獎金多10%」

台北市 / 綜合報導

歲末年終，代工大廠鴻海集團連續兩年包下台北大巨蛋，舉辦運動會，上萬名員工和眷屬齊聚台北大巨蛋同樂，而最令他們開心的是，公司屢創佳績。因為去年營收首度突破8兆元，「大紅包」績效獎金入袋，在AI浪潮之下台廠受惠，尾牙活動旺季大手筆，不少場地像是「台北大巨蛋」、「台北世貿中心」、「南港展覽館」等大型展覽場地需求暢旺，成了另類受惠族群。

蕭煌奇「只能勇敢」說：「不想要，關住了自己，安全但卻太黑暗。」金曲歌王蕭煌奇，站在台上高歌，台下觀眾聽得如癡如醉，鴻海舉行年末盛會，邀員工共襄盛舉，活動現場擺出多輛，由鴻華先進打造的電動車，展示努力的成果，就連輝達執行長黃仁勳，也來祝鴻海員工新年快樂。

輝達執行長黃仁勳說：「大家新年快樂，馬上發財。」作為重要合作夥伴，活動中輝達執行長黃仁勳，再度「現身」會場，驚喜錄製影片感謝鴻海，而鴻海2025年繳出亮眼成績，營收首度突破8兆元年增1兆元，員工的績效獎金平均，比去年多了10%左右，公司也再度包下台北大巨蛋，跟員工同樂。

鴻海集團員工說：「因為(台北大巨蛋)360度這樣子，我就覺得，還滿不錯。」鴻海集團員工說：「這次鴻海跟去年比，就是它的螢幕，做得滿先進，去年可以看到的角度比較少，但這次的鏡頭，就是還不錯，我覺得這場地很好。」

連續兩年包下大巨蛋不容易，檔期場地協調不容易，也看看租金不便宜，大巨蛋場地用途不同，有不同的計價方式，如果以單純場地租金不包含其他費用，全場租借時段從早上8點到凌晨12點，一場210萬其他時段費用另計，過去喬山健康科技也曾大手筆，包場辦演唱會犒賞員工，尾牙季場地需求旺，其他像是世貿1館活動價1小時202,000元，南港展覽館1館活動價1小時204,000元。

樂團茄子蛋「閣愛妳一擺」說：「以後我會當做毋捌你，無咱的過去。」輝達緯創等大企業，大多選在南港展覽館，也有公司行號選在世貿一館，但不管在哪裡辦活動，歲末年終，公司上上下下同樂，員工玩得開心快樂最重要。

