鴻海年終展望大會登場 劉揚偉：AI仍是核心成長引擎

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海今天上午在官方臉書（Facebook）公布，本週「年終展望大會」在新北市土城虎躍總部登場，議程2月9日至10日展開，為期2天，海內外近1000名鴻海員工，以及數十名合併子公司、關聯企業董事長與總經理等高階主管齊聚。

鴻海董事長劉揚偉在開場致詞指出，人工智慧（AI）仍是集團重要的核心成長引擎，「分享、合作、共榮」的精神，是集團實現永續發展不可或缺的基石。

鴻海指出，今年大會以「回顧騰飛轉型3+3+3全球佈局、展望永續新局CMM版圖躍升」為主軸，邀請包括鴻海、工業富聯、鴻騰精密、富智康、鴻華先進等次集團的董事長與執行長輪流上台，透過深度分享，展現2025年的經營實績，並描繪未來CMM（Component Module Move）版圖躍升的戰略藍圖。

劉揚偉並感謝鴻海集團全體員工的辛勤付出，讓集團在2025年創下新台幣8.1兆元營收的歷史紀錄。

展望今年第1季營運，鴻海先前指出，對於第1季的能見度優於1月時的看法，人工智慧機櫃出貨持續放量、消費智能產品優於原先預測，預期第1季季節性表現，將優於過去5年區間。（編輯：林家嫻）1150210