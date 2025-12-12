鴻海建亞灣總部》墨西哥祭亞洲關稅50％重拳 鴻海輪值CEO：放心啦

墨西哥「突襲式」通過關稅重罰法案，劍指未簽FTA（自由貿易協定）的亞洲國家，最重課50％稅率。外界憂心這一拳打中台廠要害，鴻海輪值執行長楊秋瑾彷彿已讀懂劇本，一句「放心啦」打破緊張氣氛。

墨西哥為降低依賴進口，10日參議院通過2026年起對中國及其他亞洲國家，若未與墨西哥簽署FTA，進口產品最高課徵關稅50％，震撼亞洲供應鏈。台廠第一個被點名的，就是長年深耕墨西哥的鴻海。

然而，在外界高度緊繃的氣氛中，楊秋瑾卻毫無慌亂。12日南下高雄出席活動，她勾起嘴角、語氣輕鬆說：「放心啦！」這道突襲式關稅，外界以為再掀關稅風暴，她卻不這麼認為。

楊秋瑾的底氣從何而來？

「鴻海不在波及範圍裡。」楊秋瑾直言，只要細讀墨西哥公布的關稅清單，就會發現劍指的商品不是ICT（資通訊）產品。雖鴻海在當地布局ICT，但部分車用產品恐受影響？她認為影響有限。

她的信心，來自鴻海在墨西哥布下多重保險網，像多元保稅機制，以及長年建立的特區配套與政策熟悉度，讓鴻海得以優雅迴避重稅衝擊。

「每個國家都有自己的政策節奏。」楊秋瑾語氣平穩，直指鴻海這麼大的公司，每天都在面對政治和社會起伏，本來就走得很前面。這番話背後，凸顯鴻海身為全球供應鏈巨獸已有反脆弱體質。

鴻海布局墨西哥第2張王牌

除此，楊秋瑾揭露鴻海握有另一張王牌「智慧城市輸出」。她透露，鴻海在高雄推動智慧城市的技術與營運模式，已能將整座城市複製輸出，今年2月與墨西哥索諾拉州政府簽署MOU（合作備忘錄），預告將台灣的智慧城市實戰經驗，完整輸出落地。

楊秋瑾更預告，這不只是單點合作，因為墨西哥只是第一站，其他國家、多個城市正排隊洽談合作中。