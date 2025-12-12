鴻海建亞灣總部》屏東女兒霸氣登板！鴻海楊秋瑾不看稿秀「南部style」

鴻海12日前進高雄，宣布建亞灣旗艦總部，輪值CEO楊秋瑾穿著淡色套裝，搭配大波浪長髮，完全跳脫鴻海集團慣性深色西裝打扮。這位直喊「我是南部孩子、屏東人」的女將，一上台就用台語開場，拿起麥克風完全不看稿，氣場強到全場屏息，更豪氣宣布捐1,900萬乳房攝影車和1,000萬獎學金，展現柔美外表下的硬派行動力。

南部style全開！女CEO氣場震住全場

楊秋瑾身分相當特別，她是鴻海成立以來第一位女性執行長，自今年4月1日接棒後滿8個月。她的亮相方式，也完全跳出科技業管理層的刻板印象。

廣告 廣告

這天，她以合身淡色套裝搭配低跟包鞋現身，手上拎著一只淺色精品托特包，打扮風格清爽、乾淨，毫不刻意營造權威感。楊秋瑾大方笑說：「這是女生愛自己、照顧自己的標配。」下一秒，她就把場子炒熱，像南台灣的艷陽。

一走上台，楊秋瑾直接用台語喊出：「我是南部孩子，是屏東人，來高雄要有高雄人的熱情。」語氣豪邁、節奏自然，完全不看講稿，親和力瞬間拉滿。她的柔美外表與「南部style」的直爽，形成強烈反差，讓現場不少人露出驚訝表情。

鴻海砸近3千萬 捐X光巡迴車、助學獎學金

楊秋瑾現身高雄，除了宣布鴻海加碼159億建亞灣旗艦總部，她更帶著集團3項具體到位的行動公益方案，合計總金額高達2,900萬元。

首先，鴻海將投入1,900萬元，協助打造X光巡迴乳房攝影機，讓偏鄉婦女能直接在生活週邊完成乳癌篩檢，不必舟車勞頓。

其次，未來7年針對高雄國中小學生，提供總額1,000萬元獎學金，特別關注弱勢家庭，期盼孩子能從小就接觸科技世界。

此外，鴻海將加碼投入AI教育與人才培育，在校園內推AI研習營與社團活動，將技術、資源與訓練向下紮根。

高雄市長陳其邁也對這位「屏東女兒」給予高度肯定。他透露，捐贈X光巡迴乳房檢查車，不是高雄市政府提案，是楊秋瑾主動提出的。楊秋瑾則回應，高雄市政府效率快、文化與鴻海相近，合作起來很有默契。