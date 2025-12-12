鴻海建亞灣總部》AI霸主砸159億闢新地標 加碼造宅變科技聚落

AI霸主鴻海輪值CEO楊秋瑾今（12日）南下高雄，宣布再砸159億元，在高雄亞灣區啟動南台灣新總部計畫，並加碼建「安家宅」，誓言助高階同仁移居亞灣，讓當地成為高科技人才新聚落。

鴻海重押亞灣 投資總額飆破250億

鴻海與高雄市政府簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，此案投資金額高達159億元，加上先前在高雄的算力中心、研發中心等布局，鴻海在高雄的累積投資金額已突破250億元，堪稱亞灣區最大規模投資的企業。

楊秋瑾強調，Y15不是單純的開發案，未來將乘載集團的3智慧平台，智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要載體與研發驗證場域，充分展現鴻海未來10年深耕高雄的具體承諾。

鴻海亞灣造城計畫曝光

據悉，Y15聯開基地面積約1.1公頃，鴻海要建2棟A級商辦大樓，總開發量體約5.2萬坪。其中科技研發辦公大樓，規劃地上45層，將作為鴻海南台灣旗艦總部；另一棟則是樓高32層樓的住商混合大樓。

鴻海表示，總部會導入大量科技應用，包括AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車與數位健康等前瞻技術，AI相關科研中心、電池技術以及3大智慧平台的研發驗證場域都會集中在Y15，作為鴻海對全球客戶呈現的「新城市樣貌」。

至於32樓高的B棟，鴻海為吸引高階科技人才，決定保留三分之一出售給員工，作為安家住宅，估計可提供145戶住宅，藉此鼓勵鴻海集團高階白領員工可以留在亞灣落地生根。

Y15聯開案最快在2027年元月發包、10月申請開工，力拼花5年時間完工，在2033年6月驗收竣工。完工後，預計可提供約2萬坪的辦公空間，開放其他科技企業進駐，可創造3,000個就業機會，每年帶來約200億元產值。