鴻海強化推動智醫機器人 目標2027年規模化導入

鴻海B事業群總經理姜志雄今日表示，台灣正從「被動就醫」走向「主動健康管理」。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)B事業群總經理姜志雄今日表示，台灣正從「被動就醫」走向「主動健康管理」，數位健康生態系的推進已進入場域驗證與跨院鏈結階段，目標在2027年至2028年達到具體規模化成果。鴻海將以多模態醫學模型為核心資產，搭配刷手機器人、自主移動機器人(AMR)、外骨骼與護理機器人等應用，加速醫療效率提升，減輕醫護人力負荷。

姜志雄指出，台灣在醫療科學與數據科學具全球優勢，醫院端累積的院內資料比黃金更珍貴。鴻海將透過算力平台整合醫院資料與演算法，發展多模態醫學模型，作為台灣主權式AI的代表性軟實力，並率先應用於乳癌用藥預測、新冠精準醫療與智慧醫院次世代系統(HIDS)。

在機器人部署方面，姜志雄強調，醫療場域正從「產品驅動」走向「場域驅動」，鴻海與台中榮總合作開發的刷手機器人，是醫療界討論十年卻因資通訊(ICT)技術不足而無法落地的典型案例。該機器人需精準辨識並抓取超過150種手術刀具，電腦視覺技術是最大的研發挑戰。一旦導入之後，可替代高壓力、高重複的刀具協助工作，減輕開刀房護士負擔，再由醫護專業進行最後確認。

除了刷手機器人之外，鴻海同步推動多種醫療機器人落地，包括負責高危險化療藥物處理的自動化設備、醫院運送需求龐大的自主移動機器人、自助搬運與物流系統、協助護理人員移動病患的外骨骼裝置，最終目標則是朝涉及法規更高的照護型機器人前進。

在生態系方面，姜志雄強調，鴻海採取「Team Taiwan」策略，串聯中榮、北榮、馬偕、新光，以及天主教、基督教、慈濟等醫療體系，跨宗教與跨院所合作推動數位健康。透過場域驗證與資料回饋，模型與機器人系統將持續優化，逐步形成可量化、可複製的服務模式。

展望時程，姜志雄表示，數位健康的推進已不再只是概念，而是由場域支撐的系統工程。隨著多模態醫學模型成熟、醫療機器人進入多院部署階段，加上醫療資訊系統的數據回流與優化，整體規模可望在 2027年至2028年「做起來」，成為台灣醫療數位轉型的重要里程碑。

