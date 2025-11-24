鴻海強攻智慧城市商機 將數位防詐領導業者Gogolook納入自家生態系

Gogolook執行長郭建甫（右）應鴻海集團董事長劉揚偉（左）之邀，在「2025鴻海科技日」，分享雙方在智慧城市領域的合作藍圖與商業應用前景。（Gogolook提供）

鴻海集團於上週舉辦年度盛會「2025 鴻海科技日（HHTD25）」，許多合作夥伴應邀出席，並於會場現場展示自家產品與服務。特別值得一提的是，信任科技服務商Gogolook，以智慧城市合作夥伴身分受邀分享、登台。Gogolook 執行長郭建甫以「從智慧城市到信任城市 — AI 驅動的城市韌性新架構」為題，分享信任科技結合智慧城市的合作藍圖與商業應用前景。

據了解，鴻海科技集團以系統整合商角色，正在台灣以及海外市場積極佈局智慧城市的建設，此次Gogolook與鴻海的合作即聚焦於「智慧城市」領域，Gogolook以其在全球「詐騙防治」領域的領導廠商地位，扮演智慧城市生態系夥伴中其中一塊關鍵拼圖。

廣告 廣告

Gogolook透露，旗下數位防詐App Whoscall甫獲「2025 Google Play台灣年度最佳生活幫手」，同時也是唯一入圍全球「2025 Apple Store Awards」的台灣 App，再結合企業防詐服務Watchmen、ScamAdviser等得滿足各城市對於「防詐」的基本市政命題，在Gogolook防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，透過鴻海的CityGPT平台推動城市新格局，將共同建立從個人到城市層級的防詐網，從防詐警示、數據協作到教育倡議，提供城市級防護方案，協助政府與企業強化市民數位安全，打造值得信任的智慧城市環境。

此外，Gogolook進一步指出，憑藉領先的AI防詐技術與詐騙情資資料庫，Gogolook將協助鴻海推動以AI為核心的CityGPT 平台與智慧城市解決方案。

Gogolook執行長郭建甫表示：「智慧城市的治理建立在資訊透明與信任上，而 AI時代中信任治理的基礎設施的要素可歸類為『資料溯源與完整性』、『內容真實性驗證』，以及『詐騙與威脅偵測』。Gogolook 將分別以『城市威脅情資』『城市級模型』『信任驗證 API』的應用契合鴻海智慧城市CityGPT與Super APP的需求，不僅提供能快速落地的防詐應用，更能透過公私協力的數據協作建立城市防詐系統。從智慧預警、即時通報到資料整合，形成完整的防護循環，讓政府、企業與市民共同參與防詐行動，讓城市更加安全與永續。」

展望未來，Gogolook將與鴻海攜手，從台灣地方政府作為示範場域出發，逐步推展至海外市場。此合作不僅呼應各國政府積極推動的防詐政策，也展現出鴻海對台灣軟體業者的支持，以及對於智慧城市與數位信任的重視。目前，Gogolook已積極與多國智慧城市合作推動防詐應用。以泰國為例，Gogolook已聯手當地政府、電信業者、金融機構及地產開發商，共同打造可落地的智慧防詐方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等亞洲市場拓展智慧城市應用版圖。

更多鏡週刊報導

防詐軍火商Gogolook明改列上市 新加坡、泰國業務喜迎重量級合作夥伴

打詐行義賺名利2／郭建甫點出打詐市場大者恆大關鍵 「走著瞧」再推防貸款詐騙APP成小金雞

打詐行義賺名利1／各國政府及警政甘當最強代言 走著瞧立足亞太靠併購闖歐美