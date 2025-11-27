鴻海感恩節來去野餐 劉揚偉現身俏皮自拍

鴻海集團董事長劉揚偉今天現身洲子一號公園，和同仁一起俏皮自拍。（鴻海臉書）

今年的西洋感恩節就落在今（27）日，不少人一早都收到感恩節祝福，互道感謝也感恩今年以來的收穫！令人意外的是，鴻海集團自家臉書於今天傍晚時，竟悄悄地放上了鴻海集團董事長劉揚偉和同仁一起自拍的合照，原來是劉揚偉參與鴻海內湖大樓所舉辦的感恩節活動，與同仁一起同樂、感恩。

雖然這兩天台北天氣轉涼，但中午時段仍有陽光露臉，位在鴻海內湖大樓旁的洲子一號公園，今日中午聚集了數百人前來野餐，大部分都是鴻海內湖員工，大家坐在草地上的野餐墊拉近距離、放下工作，一邊吃東西一邊聊天。

廣告 廣告

除了鴻海內湖員工之外，董座劉揚偉、鴻海集團電動車策略長關潤、輪值CEO楊秋瑾也來到洲子一號公園，豪華陣容聯袂現身，鴻海其他廠區的同仁看到照片，也羨慕的詢問「虎躍廠會有嗎？」

鴻海內湖大樓今日舉辦感恩節活動，邀請員工一起野餐。（鴻海臉書）

為了讓同仁野餐也有美食可以享用，活動籌備小組更邀請胖卡餐車進駐，也歡迎經過的民眾或是鄰居加入，大家一起野餐、感恩。

野餐現場還設置了「感恩卡片區」，邀請鴻海內湖同仁可以在卡片中寫下想感謝的人，活動小組會協助寄送到指定地點，讓感謝的心意與祝福可以傳遞出去，成為友善的正能量，也讓形象向來偏向硬漢風格的鴻海，增添了溫馨俏皮的氣息。

更多鏡週刊報導

搶AI先機！鴻海擴大威州佈局 加碼178億元

鴻海科技日／製造龍頭鴻海跨界玩咖啡 攜手全家廢渣變寶還種田種珊瑚

鴻海科技日／關潤大秀MODEL A 瞄準日本市場主打多元用途