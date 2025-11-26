鴻海打臉AI泡沫化 女CEO站山谷霸氣喊：迎10年大循環

面對外界不斷質疑AI（人工智慧）發展過熱，市場憂心恐出現泡沫化，鴻海輪值執行長楊秋瑾26日出席活動，重申AI絕非一頭熱，也不是股市的短期題材，這是一場真正地、結構性的長期產業革命，更是人類科技文明的轉折點。

楊秋瑾指出，AI是根本性的影響，它將重新定義生活、思維、工作、各個產業的所有層面。她將AI比喻為歷史上的蒸汽、電力、電腦、網路等重大科技轉折，雖然這些技術初期都曾面臨泡沫化質疑，但最終都結構性改變人類生活。

錢往哪裡流？6千億美元證明一切

如何判斷AI是長期趨勢？楊秋瑾直言，「錢往哪裡流」就是最好的佐證。

她透露，全球5大雲端服務供應商（CSP），包括亞馬遜、微軟、Google、Meta等，以及特斯拉、鴻海參與的星際之門，預計未來幾年將在AI領域投入超過6,000億美元，「沒有企業會對一個泡沫投入如此龐大資金。」

而鴻海預計在台灣斥資14億美元，建立資料中心。「我們做生產製造的人，一定很務實，尤其鴻海做代工且毛利率不高，不可能今天搞14億美元，明天丟掉後再去搞個14億美元。」楊秋瑾拉高分貝反擊市場，「很多人對AI理解不夠深。」

產業還在「山腳下」 10年超級循環將啟動

儘管AI看似熱潮洶湧，但楊秋瑾認為，整個AI產業仍處於「山腳下」起步階段，未來市場規模難以估量。她引用OpenAI創辦人Sam Altman的觀點，AI發展速度正在加入，但眼前的硬體和基礎建設根本無法滿足未來發展，全球正面臨「硬體缺口」。這也意味製造業將迎來史無前例的增量空間。

楊秋瑾預測，未來10年全球AI產業將全面啟動一波前所未見的成長週期。這波「超級循環」將由模型驅動、應用爆發，並帶動硬體基礎建設升級而構成。