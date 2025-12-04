鴻海打造刷手機器人 台中榮總明年率先導入

鴻海集團數位健康B事業群總經理姜志雄今日出席一年一度的「台灣醫療科技展」。

一年一度的「台灣醫療科技展」今（4日）於南港展覽館一館開展，眾多科技大廠競相獻「技」，要大秀研發與應用實力，鴻海集團數位健康B事業群總經理姜志雄也代表出席，他更透露，鴻海正積極布局刷手機器人，規劃於明（2026）年在台中榮民總醫院上陣，初步規劃刷手機器人將先於手術開刀房應用。

近年鴻海積極推動健康事業的發展腳步，姜志雄也頻頻現身各活動場合宣傳事業群的最新進度，希望能擴大合作範圍與聯手的業者數量。

由鴻海、工業技術研究院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）也於今日宣布，包括台北榮民總醫院、馬偕紀念醫院、新光醫院、祥寶長照集團、大同醫護、聰泰科技、技嘉科技等7家業者加入，加大醫療服務版圖。

鴻海集團數位健康B事業群總經理姜志雄今日出席一年一度的「台灣醫療科技展」。

而鴻海也規劃於2026年起，要在台中榮總布局刷手機器人，初期將安排於手術開刀房中使用。另外，鴻海與台中榮總也針對Nurabot機器人、建置多模態醫學模型等面向展開合作。

由於看好多模態醫學模型逐步成熟，且醫療機器人進入多院部署階段，加上醫療資訊系統的數據回流與優化，鴻海評估，整體產業規模可望在2027年至2028年「做起來」，成為台灣醫療數位轉型的重要里程碑。

