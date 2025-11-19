鴻海打造AI刷手機器人 明年3月GTC大會正式發表

鴻海集團正在開發的「刷手機器人」預計於明年3月在輝達GTC大會正式發表。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)在智慧醫療領域再跨出關鍵一步，集團B事業群健康策略執行長劉秉昊今日出席台灣數位健康產業發展協會主辦、台灣玉山科技協會協辦的論壇時表示，團隊正在開發的「刷手機器人」預計於明年3月在輝達(NVIDIA)GTC大會正式發表。該產品定位為手術室協作型機器人，結合AI、數位孿生與邊緣運算平台，可望成為智慧醫院生態系的重要環節。

劉秉昊指出，鴻海智慧醫療策略的核心在於「AI模型＋數位孿生＋機器人」三者的整合，目前團隊已與醫院端合作導入護理協作機器人，協助進行送檢體、送藥、病患溝通與環境衛教等任務，背後透過FoxBrain算力訓練模型，並在導入前以數位孿生完整模擬醫院場域、動線與流程，確保不干擾臨床運作。

劉秉昊表示，刷手機器人的開發是延續集團在智慧醫療領域的架構，讓應用正式進入「手術房」場景。該機器人將搭載輝達邊緣運算平台，配合醫療影像模型與院內資訊系統(HIS)，以協助醫師完成刷手流程，未來並可支援更多手術支援任務。由於鴻海與中榮、白沙屯媽祖醫院、耕莘醫院等醫療機構合作導入數位孿生，刷手機器人可先在虛擬院區進行「數位演練」，提升實際部署效率。

鴻海選擇在GTC發表，象徵鴻海醫療AI產品正式走向國際舞台，也呼應雙方在AI醫療算力上的深度合作。劉秉昊說，鴻海智慧醫院架構全面整合輝達三大平台，包括用於影像與生理訊號模型訓練、用於虛擬模擬與醫院環境設計，以及後續部署協作與手術機器人，並以AI輔助診斷與工作流程管理作為有力支撐。

在AI醫療應用方面，劉秉昊指出，團隊已經推動多項專案，包括眼部疾病篩查、低劑量CT肺癌診斷、攝護腺癌預後預測、ECG心電圖分析、大腸癌篩查等。透過輝達平台的先進模型，可將冠心病CT重建成心臟數位孿生，再結合鴻海自行開發的冠狀動脈分割模型，以高精準度標示狹窄與鈣化位置，協助醫師與病患溝通，相關模型亦已在輝達社群開源。

此外，在乳癌治療方面，AI模擬則能在約30秒內完成3D影像重組，並以數位染色呈現療程變化，輔助醫師規劃手術與重建方案。關於場域落地，鴻海以高雄智慧城市以及攜手諾貝爾眼科等照護合作專案，最終將延伸至家庭照護，目標從園區、醫院擴展至社區與家庭，形成完整的智慧健康服務鏈。藉由雲端平台同步AI輔助診斷、病歷生成與病患APP，提升醫護效率並加強醫病溝通。

劉秉昊強調，智慧醫療的價值不僅在於提高診斷精準度，更在於以數位孿生與AI改善醫療資源配置、進行醫院建置前的場景模擬、加速臨床導入速度。明年於GTC發表的刷手機器人將象徵鴻海智慧醫療系統從「醫療AI模型」走向「臨床機器人應用」的重要里程碑，也展現鴻海在全球醫療數位化浪潮中的策略角色。

