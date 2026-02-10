鴻海拒絕收購！夏普賣不掉「世界的龜山」，認列百億日圓損失、1170名員工陷失業危機

日本夏普（Sharp）10日對外宣布，原訂要將旗下位於三重縣的龜山2廠，出售母公司台灣鴻海精密工業（Foxconn）的計畫，正式確定告吹。《讀賣新聞》引述夏普的說法指出，由於考量全球液晶面板價格持續低迷，鴻海最終評估後認為，此筆交易對公司並無實質利益，從此放棄收購。

裁撤千人

隨著出售計畫不成立，夏普將被迫面臨內部結構大調整。公司將徵求龜山2廠現有1170名員工「自願離職」。第2工廠的生產進度，預計從2026年8月起全面停止，之後還會再尋求其他出售方案。

為此，夏普已預計會在2026年3月，列入100億日圓（約新台幣20.3億元）特別損失，因應生產停止所產生的成本。

龜山工廠歷史

自成立以來，龜山工廠即以「世界的龜山模式」聞名，曾是夏普提升國際知名度的重要基地。然而近年來，隨著中國與南韓液晶面板崛起，其競爭力逐步下降，也讓夏普整體業績呈現低迷。

前文提及的出售計畫，是發生在2025年5月份，當初原訂從2026年8月起，將這座具有特殊意義的生產基地，轉讓給鴻海集團，希望藉此轉嫁經營壓力。

