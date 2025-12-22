鴻海挾業績題材22日開盤帶量續漲 股價上漲最高4元
文 ‧ 張興華
▲ 取自鴻海官網
台股22日與美股連動，加權指數開盤上漲290點，一舉收復10日線，指數開高走高，開盤後43分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、光電及電機機械，電子相關類股險了電訊網路微幅下跌外，其餘各類股皆漲，而鴻海(2317)挾業績題材持續吸引買盤，股價開高後呈現高低震盪走勢，於20分後一度上漲4元、來到225.5元，隨後拉回股價多在上漲2元上下區間整理，成交量居輝達概念族群股中之冠。
22日台股受美股四大指數上周五全部收紅激勵，加權指數以上290.31點開出，隨後指數接力走揚，並順利站28000點以上整數關卡，於51分指數上漲347點。櫃買市場指數也以上漲0.67點開出，隨後指數平緩走升，於53分指數上漲超過3.2點。
受輝達上周五收漲股價上漲3.39%的帶動，22日輝達概念族群股表現不俗，呈現漲多跌少局面，而鴻海更延續上周五的漲勢，股價開高震盪走高，於開盤後20分拉上225.5元高點、上漲4元，並且維持12分鐘維持在225元左右整理，不過於32分反轉下行，但股價仍保持在上漲2元上下區間整理，於10時前成交量達1.67萬餘張，仍居該族群之冠。
理周投研部表示，目前鴻海ODM輝達伺服器整機呈現逐月放量，加上iPhone17手機市場持續熱銷，亦增加手機出貨量，11月營收為8443億元、月減5.74%、年增25.5%，為歷史次高；累計今年前11個月營收達7.23兆元、年增16.6%，創歷史新高。同時累計Q3 EPS為10.38元，與去年全年的11.01元，僅差0.63元，市場法人預估，鴻海今年全EPS可望上看14.8-15元之間....閱讀更多
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--鴻海挾業績題材22日開盤帶量續漲 股價上漲最高4元 - 理財周刊
