鴻海推無人駕駛小黃有譜？ 卓榮泰回應了

鴻海在實體AI（Physical AI）布局備受關注！輪值執行長楊秋瑾透露，已與輝達（NVIDIA）、Uber、Stellantis展開4方合作，共同開發Robotaxi（無人駕駛計程車），「希望很快讓Robotaxi在台灣的路上跑。」

楊秋瑾坦言，目前AI多在雲端上運作，對於實體AI發展確實相對困難。但她對實體AI仍抱持高度期待，Robotaxi如何在台灣實現自動駕駛的落地與應用，也成為鴻海布局實體AI的重要一環。

法規卡關！特斯拉今年中在台碰壁

然而，這項先進的Robotaxi計畫在台灣的上路進度，卻卡在法規這一關。

立委葛如鈞直言，全球自動駕駛技術已進入加速階段，英國、日本、韓國、美國等國，陸續開放一般道路測試，甚至付費營運，反觀台灣仍依賴2018年制定的《無人載具科技創新實驗條例》，僅進行短期且封閉條件下的測試，無法支援Robotaxi或FSD（增強輔助駕駛）在一般道路測試或長期營運。

事實上，特斯拉約在2、3個月前，曾向交通部詢問FSD的申請程序，卻因國內沒有法源架構，申請遲遲無法進入實務審查階段。

台灣研發卻無法在台落地 行政院承諾研議修法

葛如鈞不諱言，這形成一個結構性矛盾，因為FSD和自駕計程車搭載台積電生產的晶片，由大量台灣工程師投入核心技術研發，這些技術卻無法在台灣本土落地應用，令人氣餒。

「法規若持續原地踏步，國際進度與台灣的落差只會愈來愈大。」葛如鈞向行政院長卓榮泰喊話。

面對立委質詢，卓榮泰鬆口回應，政府已將無人載具推動項目納入AI新時代建設計畫，強調將研議法規修正的可行性。這讓鴻海與Robotaxi計畫，終於看到一線曙光，不過行政院尚未提出明確的跨部會協調平台或具體時程。