鴻海擴大醫療布局 刷手機器人明年春季導入台中榮總

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海集團數位健康B事業群總經理姜志雄今天表示，鴻海規劃2026年在台中榮民總醫院布局刷手機器人，初期將在手術開刀房應用。

展望鴻海醫療機器人應用，姜志雄指出，除了護理與照護機器人外，包括放射性化療等，可透過智慧工廠概念導入機器人應用；此外，在醫療場域可推廣自主移動機器人（AMR），以及外骨骼機器人裝置協助護理人員降低負擔等，最快2027年開始擴大規模應用。

2025台灣醫療科技展今天起登場，第四屆台灣數位健康大聯盟研討會下午舉行，衛生福利部常務次長莊人祥指出，手術機器人和照護機器人持續發展，樂見機器人在醫療領域擴展應用。

姜志雄會中接受媒體採訪時透露，鴻海規劃2026年在台中榮民總醫院布局刷手機器人，初期將在手術開刀房應用。他指出，刷手機器人需要搭配精準的電腦視覺技術，也會應用在各種場域，未來是場域驅動機器人應用。

姜志雄表示，鴻海也與台中榮總合作多模態醫學模型應用，鴻海與醫療集團及院所合作，提升相關醫療數據智慧應用，提升台灣醫療軟實力。

工研院院士暨台中榮民總醫院名譽院長陳適安指出，台中榮總與鴻海在第一階段合作導入護理機器人Nurobot，「我打95分」；第二階段最快明年春季布局處理和傳遞手術器械的刷手機器人；第三階段規劃引進鴻海照護機器人。

鴻海集團與工研院共同發起台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），今天宣布7家新成員加入，包括台北榮民總醫院、馬偕紀念醫院、新光醫院、祥寶長照集團、大同醫護、聰泰科技、技嘉科技，可形成涵蓋醫療、科技與長照產業的跨域整合生態系。

在研討會上，台中榮總與鴻海分享，護理協作機器人Nurabot完成歷經4個多月的多階段臨床場域壓力測試，正式上線。

鴻海指出，這代表智慧醫療機器人進入臨床日常運作，以及「四朵雲協作架構」全面落地，包括台中榮總院內HIS私有雲負責臨床流程銜接、輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin邊緣運算雲提供即時決策能力、NVIDIA Omniverse數位孿生雲模擬與調校、鴻海FoxBrain支援智能任務分配與模型更新，透過四雲協同與臨床驗證。（編輯：張良知）1141204