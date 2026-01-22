鴻海攜手三菱FUSO成立合資公司 鴻華先進為幕後助攻 劍指日本電動巴士市場

三菱FUSO、鴻海集團宣佈成立合資公司，搶攻電巴市場。

三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海集團合作再下一城，雙方今日共同宣佈成立合資公司，以搶攻電動巴士市場，合資公司預計將於2026下半年開始運作。

曾經屬於日本三菱集團、但目前已是戴姆勒卡車集團一員的三菱FUSO旗下MFTBC（三菱卡客車株式會社），在2025年8月與鴻海、鴻海旗下鴻華先進簽訂合作意向書共同開發零排放巴士後，今日雙方再度宣布將合資成立巴士公司。

鴻海集團與三菱FUSO表示，新成立的巴士公司將結合雙方資源，在零排放巴士的開發、生產、供應鏈管理及銷售方面展開合作，並將以鴻華先進開發的MODEL T與MODEL U 作為首波合作車款，將在日本富山工廠進行開發與生產，採用已有超過90 年歷史的「FUSO」品牌，總部則設於日本川崎，而現任MFTBC巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長。

雙方也共同表示，憑藉在地化的研發、採購、生產與銷售通路，新公司預計將能順利銜接日本的法規、品質標準與客戶需求，加上鴻海在零排放車輛領域的專業技術、高科技實力及全球合作夥伴網絡為強力後盾，確保產品在日本及全球市場取得成功。

MFTBC社長兼執行長Karl Deppen表示，非常榮幸能與鴻海攜手。這項合作將整合雙方的優勢，加速MFTBC在巴士領域的轉型，雙方合資公司的執行長高羅克人也指出，合資公司會融合兩家公司的企業文化，鑒於雙方股東現有的廣泛合作夥伴關係，他期待未來幾年在前瞻科技領域有更廣闊的合作機會。



