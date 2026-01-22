鴻海攜手三菱FUSO攻日本零排放公車市場：富山開發生產、川崎設總部，拚2026下半年運作

鴻海集團（2317）今（22）日宣布計劃與三菱FUSO卡客車株式會社（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation，以下簡稱MFTBC）合資成立巴士公司，鎖定日本「零排放」大眾運輸商機；新公司預計於2026年下半年正式運作，並將以鴻華先進（2258）開發的MODEL T、MODEL U作為首波合作車款，讓合作從備忘錄階段走向實際落地。



鴻海表示，MFTBC總部位於神奈川縣川崎市，由社長兼執行長Karl Deppen領軍；新合資公司則將由現任MFTBC巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）出任執行長。

在合作分工上，MFTBC與鴻海將攜手旗下子公司：三菱FUSO卡車・巴士製造公司（MFBM）與鴻華先進—共同投入零排放巴士的開發、生產、供應鏈管理及銷售，目標打造「日本最具競爭力」的零排放巴士產品組合。

值得注意的是，MFTBC一開始就確定了「製造與營運版圖」：新巴士將在日本富山工廠進行開發與生產，並採用已有超過90年歷史的「FUSO」品牌，總部則設於日本川崎。鴻海指出，藉由在地化研發、採購、生產與銷售通路，再搭配鴻海在零排放車輛領域的技術與全球合作夥伴網絡，MFTBC將銜接日本法規、品質標準與客戶需求，並進一步拓展至全球市場。

對於此次合資案的策略意義，MFTBC社長兼執行長Karl Deppen表示：「我們非常榮幸能與鴻海攜手。這項合作將整合雙方的優勢，加速我們在巴士領域的轉型……將使新公司成為日本及國際市場公眾交通的先驅。」

鴻海方面，電動車策略長關潤則強調Mobility在集團策略中的定位，並指出與MFTBC合作將為日本交通生態體系提供全方位電動化解決方案，「雙方的合作模式將大幅縮短開發週期並提升成本效益。」

MFTBC執行長高羅克人也以「文化融合」與「路線圖延伸」作為關鍵字，表示新合資公司將結合日本工藝精神與鴻海的彈性與技術力，未來不僅會持續改良傳統內燃機（ICE）技術，更將把重點放在推動零排放運輸，帶領FUSO巴士邁向數位化與電動化的新階段。

在時程與交易進度上，鴻海指出，雙方已簽署正式協議，目標於2026年下半年完成交易；但仍需各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。

MFTBC社長兼執行長Karl Deppen（左）、鴻海科技集團電動車策略長關潤（右）。（鴻海提供）

背景方面，MFTBC為日本商用車製造商，89.29%股份由戴姆勒卡車公司（Daimler Truck AG）持有、10.71%由三菱集團旗下多家公司持有，以「FUSO」品牌提供卡車、巴士與工業用引擎，服務範圍涵蓋全球約170個市場；公司亦積極投入電動化與先進駕駛輔助等技術發展。

鴻海表示，集團在電子代工服務（EMS）市占率超過四成，2025年合併營收達新台幣8.099兆元，並以「3+3+3」作為長期發展策略，布局電動車、數位健康、機器人等新興產業與AI、半導體、新世代通訊等新技術領域。

