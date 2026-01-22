鴻海攜手三菱FUSO進軍電動巴士 目標2027年接單

（中央社記者戴雅真川崎22日專電）鴻海今天在日本神奈川縣川崎市召開記者會，宣布將在下半年與三菱FUSO卡客車（MFTBC）合資成立新公司，雙方各持股50%，以富山工廠為據點，專注於電動巴士的開發與生產，目標於2027年開始在日本國內接受大型電動巴士訂單，並以此為起點拓展海外市場。

新公司將由現任MFTBC巴士事業本部長高羅克人出任執行長（CEO），總部設於川崎市。朝日電視台報導，這是鴻海首度與日本國內商用車製造商展開合作，目標是在目前由中國比亞迪（BYD）擁有高市占率的日本電動巴士市場中，重新奪回競爭優勢。

根據規劃，新公司將把三菱FUSO的巴士事業分拆獨立營運，以鴻海的電動車平台為技術基礎，結合三菱FUSO在巴士市場超過90年的研發、生產、銷售與售後服務經驗，打造具備高可靠性、品質與能源效率的電動巴士產品。

三菱FUSO卡客車株式會社社長暨執行長迪潘（Karl Deppen）表示，全球公用運輸產業正站在前所未有的轉型關鍵點，從降低內燃機排放邁向零排放，同時也必須兼顧能源與資源的有效利用。隨著客戶對安全性、維修便利性、永續發展與售後服務網絡的要求不斷提高，轉型雖具挑戰，但同時蘊藏龐大成長潛力。

鴻海集團電動車策略長關潤指出，城市巴士因頻繁起停，對傳統內燃機而言是高耗損工況，但電動車反而具備優勢，不僅起步零排放，煞車時還可回收能量。加上市區巴士路線固定、每日行駛里程約200公里左右，夜間回庫充電即可運行，不必高度依賴公共充電網。換句話說，有些車輛使用方式並不適合電動化，但城市巴士的使用型態非常適合電動車。

關潤表示，在這樣的條件下，電動巴士的營運成本可望顯著下降，粗估每公里成本僅為燃油車的1/3。此外，巴士不需搭載超大容量電池，電池可以做得相對小型，也有助延長電池壽命，因此推動巴士電動化具備明確合理性。

高羅克人指出，未來產品策略將以多年累積的柴油巴士優勢為基礎，將電動巴士定位為「加值的強化項目」，藉此全面提升產品競爭力。

他也強調，新公司的重要使命之一，是將Made in Japan的巴士推向全球市場，而富山工廠未來也有機會轉型為支援全球展開的「母工廠」，新公司目標在2027年內取得客戶訂單。

鴻海以代工生產iPhone聞名並迅速成長，近年積極投入EV（電動車）領域。鴻海去年已宣布與三菱汽車展開合作，供應EV車款。這次與三菱FUSO的合作，被視為深化日本市場布局的重要一步。（編輯：田瑞華）1150122