鴻海攜手中鼎打造TEEMA科學園區 加速全球布局

即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！

民視影音 ・ 18 小時前