鴻海攜手中鼎打造TEEMA科學園區 加速全球布局
（中央社記者潘智義台北21日電）統包工程承攬商中鼎集團今天宣布 ，將與鴻海攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，盼打造具國際前瞻性與實踐淨零永續的產業聚落，大幅提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈全球布局。
中鼎表示，此次推動的科學園區開發計畫，由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啓動，園區橫跨亞、美、歐3大洲。
中鼎說明，因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將人工智慧（AI）賦能及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）理念融入園區，帶動產業共創新局。
中鼎董事長楊宗興表示，中鼎成為TEEMA科學園區全球開發團隊的重要夥伴，主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地的園區整體開發規劃、專案管理與統包等工作。
他指出，中鼎將結合集團工程統包、智能創新、資源循環等3大事業群，建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基。
中鼎近年於美國、中國、中東、東南亞及印度等地，完成多項電力、綠能、水資源及高科技等領域建廠專案，包括建置廢水處理廠、再生水廠、廢溶劑回收再利用、固體及廢液焚化設施、最終處置設施、空氣汙染防制設施、燃氣電廠、汽電共生廠、變電站、太陽能發電廠，以及興建晶圓廠、電子零件組裝廠、資料中心等經驗和實績，是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造、後續維運管理到投資與經營的統包工程集團。（編輯：張良知）1141121
