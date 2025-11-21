鴻海攜手中鼎 美歐亞三大洲建「TEEMA科學園區」

和碩集團金孫永擎電子，今天以每股268元掛牌上市，開盤就展現蜜月行情，上漲超過5%，大家長童子賢喜上眉梢，打趣去說希望孩子比爸爸強、孫子比爺爺強，分進合擊，持續擴展AI發展，不過昨天台股受美股拖累，加權指數狂跌658點，創史上第13大跌點，今天開盤又下跌47點，儘管隨後翻紅，但台股進入震盪區，投資人得小心再小心。和碩董事長童子賢，母雞帶小雞，領軍子公司華擎、金孫永擎團隊，在歡呼聲中，走過紅毯。永擎電子董事長許隆倫。（圖／民視財經網）笑容滿面，敲響大鼓，和碩小金雞永擎電子，19號以每股268元掛牌上市，因為抽中秒賺12萬，儘管中籤率只有0.67%，還是吸引超過23萬人參與申購，所以開盤一飛沖天，上漲5.41%、以282元開出。和碩董事長童子賢：「AI伺服器開枝散葉出去，全世界需要AI伺服器的企業，或單位非常的多，所以我想華擎跟永擎，會跟母公司和碩這邊大家分進合擊，孩子我要你比爸爸強，孫子我要你比阿公強。」權值股漲跌互見、走勢分歧。（圖／民視財經網）不過台股短線持續震盪，雖然有AI類股撐盤，但是18號大盤崩跌658點，創今年第七大、史上第13大跌點，今天台股仍在盤整中，雖然有台積電、鴻海、聯發科翻紅拉抬，盤中一度衝高到26902點，但隨後維持平盤震盪。分析師王榮旭：「明年並沒有其他產業，能夠比AI更有業績成長空間的一個產業出現，如果說輝達公布的財報數據，是如預期的強勁的話，那不排除明天會有更明顯的一個反彈，上個月也就是10月份的時候，其實台股大盤指數是大漲了2400點，這一次指數拉回已經1700點左右，再跌個兩、三百點的話指數會來到季線，通常季線是一個中期的一個強力支撐。」專家也點出，明年川普將指定新的聯準會主席，立場偏向鴿派，降息只是早晚問題，不過AI類股能帶領台股走多遠，還是得看國際股市的臉色。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚：孫子要比爺爺強 更多民視新聞報導台積電守住1400元 台股早盤反彈逾百點勤誠興業董事長登龍華科大講堂 分享職場必備4核心能力電力工程協會領軍育才 盼助台灣電力永續發展

