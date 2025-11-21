鴻海攜手Alphabet旗下公司 造未來AI工廠

▲鴻海與Alphabet旗下的機器人技術公司Intrinsic宣布雙方成立合資企業，共同實現未來AI智慧工廠的願景。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海與Alphabet旗下的機器人技術公司Intrinsic宣布雙方成立合資企業，共同實現未來AI智慧工廠的願景。利用AI賦能的機器人技術，帶來製造業和工廠車間的生產方式無限潛力，協助生產營運具備更高的彈性、適應性和成本效益。

雙方合資公司設立於美國，重點目標在推動電子產品組裝和更廣泛製造領域的躍進式變革，目標是對於不同世代大量重新設計的產品，原先需打造特定自動化解決方案，現在可以轉變為更具通用性的智慧機器人，自動化以往的人工流程，最終目標是實現工廠的全面協調和自動化。

初期，雙方合作將涵蓋組裝、檢測、機器維護管理和物流應用等，一系列應用場景。Intrinsic的Flowstate，將為鴻海和Intrinsic團隊提供一個通用工具，藉此利用業界領先的AI能力，如Intrinsic Vision Model (IVM)，在電子組裝過程中，導入全新的自動化解決方案。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，透過與Intrinsic的合作，我們能夠運用他們在 AI 驅動機器人技術方面的深厚專業。這種協同作用與我們在全球製造領域的領導地位相輔相成，使我們能夠共同開啟未來工廠的藍圖。

Intrinsic執行長Wendy Tan White表示，「我們正共同努力，將AI的價值帶入現實世界中。結合Intrinsic在AI驅動機器人軟體方面的專業能力，以及Alphabet在應用研究和平台開發方面的深厚經驗，加上鴻海長期以來的全球生產專業、世界級生產設施以及對製造業未來的願景，將加速AI能應用在當今最需要，且最有價值的製造領域。」

Wendy Tan White說，與鴻海建立合作關係，為大規模推廣這些解決方案提供了絕佳的機會。

鴻海科技集團數位長史喆表示，「Intrinsic在建立AI整合平台和可擴展的AI機器人能力方面一直處於領先地位。透過合作，將能夠確保鴻海的智慧製造平台，從數據管理到機器人、AI 和數位孿生領域在我們工廠內部實現智慧自動化。這次合作將幫助徹底改變我們的工廠營運，使其更具彈性、適應性、技能基礎和可擴展性。從機器人層次的單一任務，到完整的生產線和工廠管理，我們很高興能共同建設未來工廠。」

