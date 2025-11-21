鴻海攜手Google旗下AI智慧製造Intrinsic 在美成立合資公司 一起把工廠變「更聰明」

鴻海宣布，與Google母公司Alphabet旗下的機器人公司Intrinsic成立合資企業，實現智慧工廠的願景，雙方的合資公司成立在美國，初期合作範圍將以代工廠中的組裝、檢測、機器維護管理和物流應用為主。

鴻海與Intrinsic的緣分在去年就已經展開，鴻海去年的科技日宣布與BCG、Intrinsic合作打造智慧製造，Intrinsic執行長Wendy Tan White去年也因此登上鴻海科技日舞台並發表演說，今年8月歐盟就已通過鴻海與Intrinsic成立合資公司。

廣告 廣告

直到今日，鴻海與Intrinsic終於共同宣布成立合資企業，實現未來智慧工廠的願景，利用AI賦能的機器人科技，協助生產營運具備更高的彈性、適應性和成本效益，合資公司位於美國，目標是原本不同世代、大量重新設計的產品，都需打造特定自動化解決方案，現在可以轉變為更具通用性的智慧機器人、取代以往的人工流程，最終目標是實現工廠的全面協調和自動化。

鴻海與Intrinsic表示，雙方合作初期，以組裝、檢測、機器維護管理和物流應用等為主，Intrinsic的Flowstate，將為鴻海和Intrinsic團隊提供一個通用工具，藉此利用業界領先的AI能力，如Intrinsic Vision Model，在電子組裝過程中，導入全新的自動化解決方案。

傳統上，代工廠大量依賴人工生產，或依賴硬性、寫死的機器手臂與自動化設備，這些系統的設計、編程和維護需要大量的專業知識，其成本和複雜性，將自動化機台限制在可預測、預先設定、高產量的任務中，然而實際上，對現有的工作站與產線進行製程變更，在技術上與經濟上往往都是不可行的，如果產品設計、市場需求、客戶群或供應鏈發生變化，快速調整通常也是不可能，或者需要高昂成本，在許多情況下，這意味著在追求彈性與成本之間，人力仍然是執行重複性工作的唯一可行選項，但這也帶來其他問題。

為了解決這個痛點，並實現更高效和永續的生產方式，滿足彈性靈活的生產力，鴻海與Intrinsic的團隊將共同努力，將Intrinsic的AI平台能力與鴻海的智慧製造平台整合。



回到原文

更多鏡報報導

鴻海科技日首秀人形機器人生產力 明年德州廠導入、支援多項AI伺服器關鍵工序

鴻海不只代工！劉揚偉豪語：iPhone、AI伺服器到電動車都「Foxconn Inside」

黃仁勳兒首度鴻海科技日演講：實體AI將遍佈地球內到地球外 無所不在