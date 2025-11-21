鴻海攜手Intrinsic在美設立合資公司 推動AI機器人智慧工廠

【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）與 Intrinsic 共同宣布成立合資企業，將以 AI 驅動機器人技術為核心，推動「未來智慧工廠」願景。此合作結合鴻海在全球製造的規模與 Intrinsic 的 AI 機器人軟體能力，預期將為電子組裝與更廣泛製造領域帶來躍進式變革，使工廠具備更高的彈性、適應性與成本效益。

合資公司將設立於美國，首要任務是讓原本需依賴昂貴客製化自動化設備的製程，轉變為運用具通用性的智慧機器人，取代大量人工流程，並朝向整廠協調與全面自動化邁進。初期合作將涵蓋組裝、檢測、設備維護管理與物流應用等場景，並透過 Intrinsic 的 Flowstate 平台與 Intrinsic Vision Model（IVM），協助開發全新自動化解決方案。

廣告 廣告

鴻海董事長劉揚偉表示，Intrinsic 在 AI 驅動機器人領域具備深厚專業，結合鴻海的全球量產經驗，雙方將能更快推動智慧工廠藍圖落地。他強調，未來工廠需要更具彈性與可複製性的自動化架構，而這正是 AI 機器人能發揮最大價值之處。

Intrinsic 執行長 Wendy Tan White 指出，AI 的價值必須真正走入現場，而製造業正是最能立即看到成果的領域。她表示，鴻海在製造規模、工藝深度與生產效率上的全球領導地位，使雙方合作成為推動 AI 機器人普及化的關鍵契機，讓 AI 技術不僅停留在概念，而是能真正帶來產業層級的變革。

鴻海科技集團數位長史喆補充，Intrinsic 在建立 AI 整合平台及可擴展機器人能力方面具備領先地位。透過合作，鴻海的智慧製造平台可在資料管理、機器人協作、AI 應用與數位孿生等領域全面升級，並實現從單一機器人任務，到整條產線，再到整座工廠的高度協同自動化。

傳統製造長期依賴人工作業，或使用寫死流程的固定式機器人系統，這些設備開發與維護成本高昂，不僅難以應對產品變更，也難以在經濟上快速調整產線。當市場、設計或供應鏈變動時，工廠往往無法以合理成本完成改造。因此，大量重複性工作仍需依賴人力，形成效率瓶頸，也衍生技能落差與品質不穩等問題。

鴻海與 Intrinsic 的合作正是要解決這些結構性痛點。透過 AI 模型與通用型智慧機器人的整合，雙方將打造可自動調整、可複製並具高度彈性的智慧產線，使其能適應不同產品工法，並快速導入至鴻海全球據點，提升生產效率與永續性。Intrinsic 認為，智慧機器人將是製造業下一波重大變革的核心，尤其在電子組裝、金屬加工、物流與汽車等領域，AI 正全面重新定義自動化的模式。

雙方強調，此次合作不僅是技術整合，更是製造業邁向智慧化的關鍵里程碑。未來團隊將持續擴大 AI 驅動自動化能力，提供更易部署的智慧機器人平台，協助製造業以更低門檻、更高速度達成產線升級，推動全球電子製造與工廠營運邁向新世代。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

鴻海科技日「特別嘉賓」郭台銘一頭白髮現身！全場掌聲如雷

普發一萬台北君悅限時加碼放大1.3倍 凱菲屋連3年辦大馬美食節

傳聞Mercedes-AMG GLC電動版馬力破900匹 3秒破百可期

