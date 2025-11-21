鴻海攜手OpenAI 在美國打造下一代AI基礎設施
〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)與 OpenAI今日宣佈，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的一部分，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及在美國據點的生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。此初步協議不包含採購承諾或財務義務。
鴻海認為，隨著AI能力的不斷進步，對於新的硬體基礎設施需求也隨之增加，以滿足先進模型所需。此合作將結合OpenAI對當前及未來模型需求的深入洞察，以及鴻海卓越的製造專業，兩家公司將攜手，強化美國在地供應鏈，並加速先進AI系統部署。在美國建設這些基礎設施，對於強化供應鏈和支持美國在AI領域的持續領導地位至關重要。
鴻海與OpenAI將專注的核心工作，包括設計未來數世代資料中心硬體，共同設計、工程化與開發未來多個代代AI資料中心機架，以多項專案同時推動的方式進行，以滿足AI時代快速變化的先進模型需求。透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程和製造專業，雙方可以更快地讓新系統上線，並且為長期成長的需求確保產能。
此外，雙方將強化並簡化美國AI供應鏈，共同努力改善機架架構，使其能夠在美國各地進行製造；擴大採購範圍，納入更多的晶片和美國在地供應商；並擴展本地化的測試與組裝。這將提高可靠性、加快部署速度，並強化生態系統，從而建立一個更具韌性且可擴展的美國供應鏈。
根據鴻海規劃，也將與OpenAI鎖定美國製造的關鍵AI資料中心零組件，鴻海將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統。這將支持高效能運算基礎設施的快速建設，並有助於確保經濟效益惠及作業員與製造商，滿足現在與未來AI工作負載的需求。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海作為全球最大AI伺服器製造商，集團擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。
OpenAI執行長Sam Altman提到，打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化(reindustrialize America)的世代機會。這次雙方合作是確保AI時代的核心技術，能夠在美國本土製造的第一步。相信這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。
更多自由時報報導
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙
焦點股》鴻海：反攻號角響起 帶量站回230元
她花不到1.6萬開啟副業 如今「月賺超過40萬」親曝翻身秘訣
其他人也在看
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 9 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
散戶看空創新高 分析師：極度悲觀就是反轉訊號
根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，但 Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。鉅亨網 ・ 1 天前
台積電老將羅唯仁2奈米洩密案 童子賢曝「更大的隱患」
前台積電老臣、資深副總羅唯仁傳涉及台積電洩密案，和碩（4938）董事長童子賢今（19）日受訪時表示，相關資訊僅從媒體得知，台灣半導體產業的全球競爭力並不會因為一兩個個案受到動搖，他更在意的是，若是整個團隊帶走資料離開，那就麻煩了。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 18 小時前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
輝達AI伺服器改用LPDDR，市場預估明年底伺服器記憶體價碼恐翻倍
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，市場研究機構Counterpoint Research發表最新報告指出，輝達(Nvidia)在人工智能(AI)伺服器上改用原本多見於智慧手機的低功耗記憶體晶片LPDDR，可能在未來一年多內徹底改寫伺服器內存供需版圖，推升價格到明年底前較現水平翻一番。報告指出，輝達近期決定，將AI伺服器所搭載的主力記憶體，由傳統伺服器常用的DDR5，改為多應用於手機和平板的LPDDR，以壓低整機功耗與營運電力成本。在算力爆發、用電壓力與日俱增之際，此舉被視為在維持高效能前提下，向「高效能、低功耗」架構轉向的關鍵一步。不過，從產業鏈角度看，這個選擇恐帶來意料之外的「需求衝擊」。研究機構評估，每台AI伺服器所需的LPDDR晶片數量，遠高於單支智慧手機，因此一旦輝達大規模導入，將瞬間放大對LPDDR的整體需求，而目前記憶體產業的產能配置，尚未完全準備好承接這種伺服器級別的放量。在此情境下，晶片製造商勢必權衡是否把更多前段與封測產能，從傳統DDR或其他產品線轉往LPDDR，以滿足AI伺服器客戶的急單。報告並警告，若產能調配過度向高階AI應用傾斜，下游低階與中階市場本已緊張的供應情況財訊快報 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前