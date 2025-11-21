鴻海攜手OpenAI 強化美國在地供應鏈

鴻海與OpenAI今天(21日)宣布合作，將共同打造下世代AI基礎設施硬體，以及強化美國在地供應鏈，加速部署美國AI基礎建設，以滿足當前和未來AI需求。

鴻海與OpenAI宣布合作，並聚焦三大工作。鴻海指出，雙方將共同設計、工程化與AI資料中心機架，滿足AI時代快速變化的先進模型需求。

在2025鴻海科技日上，OpenAI執行長奧特曼透過影片指出，雙方合作是確保AI時代的核心技術能夠在美國本土製造的第一步，相信將強化美國的領導地位。他說：『(英文原音)為了持續推動AI先進科技，我們需要大規模地建立這些新型的人工智慧基礎設施和硬體，我很開心能攜手鴻海，並一起在美國實現這些承諾。鴻海在建構複雜基礎設施和硬體方面的經驗，使其成為這項合作的理想夥伴，期待共同探索這可能呈現的樣貌。』

第二是強化美國AI供應鏈，兩家公司將共同努力改善機架架構，並且擴大採購範圍，納入更多晶片和美國在地供應商，建立更具韌性的美國供應鏈。

最後是在美國製造關鍵AI資料中心零組件。鴻海表示將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統，將支持美國快速建設高效能運算基礎設施，並有助於確保經濟效益，滿足當前和未來AI工作負載的需求。

媒體關心雙方初步協議不包含採購承諾或財務義務的原因，鴻海董事長劉揚偉強調，市場質疑循環融資模式，不過隨著建置需求持續推進，鴻海與OpenAI會往前推動合作計畫，他說：『(原音)在這個AI數據中心上面，產業裡大家有談到circular financing(循環融資)。這個financing因為非常的龐大，所以大家都在質疑錢從哪裡來，所以這變成是一個擔憂。所以現在不會談到說我們馬上就有一個很大的Deal，怎麼樣怎麼樣，去避免那樣的問題，但是實際上這就會發生，那只是我們一步一步往前走。』

劉揚偉也說，OpenAI是生成式AI最大使用者，累積許多經驗，不過，目前AI資料中心架構讓OpenAI在AI訓練上面臨不少問題，促使OpenAI思考如何架構新世代AI資料中心。鴻海作為全球最大AI伺服器製造商，擁有獨特的優勢，能以可信、大規模部署的基礎設施支持OpenAI的發展，透過雙方合作加速創新腳步。(編輯：陳士廉)