鴻海攜手OpenAI 陸行之：可能會以股票換訂單





鴻海董事長劉揚偉昨（12日）透露，鴻海正與夥伴討論AI資料中心模組化架構與系統整合，會與OpenAI等AI大廠合作，預期2026年效益浮現、有機會出貨，消息引發市場矚目，對此知名半導體分析師陸行之表示，他猜測海可能在11月21號的科技日，宣布採用類似AMD模式給OpenAI鴻海股票，以換取未來3~5年1-2GW AI數據中心系統及機櫃的訂單。

根據陸行之在臉書的發文，他提到今年10月6日超微（AMD）宣布與OpenAI結盟，根據雙方公布的協議，OpenAI將取得AMD總計10%股權，並在未來幾年大規模部署AMD技術，當時他就發表過評論，不知道台灣伺服器大廠是否也在排隊等送錢/送股票來換訂單，如今看到鴻海將與OpenAI合作，「現在怎麼感覺鴻海集團可能在11月21號的科技日，宣布循AMD模式給OpenAI 鴻海股票來換未來3~5年，1-2GW AI 數據中心系統及機櫃的訂單。」

陸行之分析，鴻海與OpenAI的合作可能採取類似「循環融資」（Circular Financing）的模式，結合股權與長期訂單交換，以下是各種可能狀況：

1.可能免費發行股票：

鴻海可能可能依循AMD模式，以極低的成本向OpenAI發行股票（市值10~200億美元或稀釋8.8~17.6%），以換取未來3~5年50~1000億美元或1-2GW的AI數據中心系統和機架到機架訂單。

2.現金投資可能性不大：

鴻海可能向OpenAI投資100億至200億美元（截至2025年第二季度，其現金儲備約為410億美元），以換取未來3至5年價值500億至1000億美元或1至2GW的AI數據中心系統及機架間解決方案訂單，但考量鴻海目前淨現金儲備僅約72億美元，陸行之認為這種可能性不大。

3.對供應鏈的影響：

考量OpenAI 計畫在未來五年內建造超過20GW運算能力的資料中心，預計這座1-2GW的AI資料中心將對鴻海精密的供應鏈產生積極影響，但不一定會對非鴻海精密的供應鏈產生負面影響。

陸行之表示，看到這種循環融資模式，與AMD先前向OpenAI發行1.6億股免費認股權證（相當於每股0.01美元的成本，稀釋10%），換取未來四年6GW MI450/550 GPU訂單的模式類似。受到此循環融資訂單的推動，AMD在分析師日宣布，未來3～5年資料中心AI銷售額的複合年增長率將超過80%。

