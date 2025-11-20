鴻海攜Intrinsic在美設合資企業 攻AI機器人工廠

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海（2317）科技日今天起登場，鴻海上午宣布與Intrinsic成立合資企業，打造未來人工智慧（AI）機器人工廠，利用AI賦能的機器人技術，提升製造業和工廠車間生產效率，雙方合資公司設立於美國。

鴻海透過新聞稿指出，與Intrinsic合作初期將涵蓋組裝、檢測、機器維護管理和物流應用等一系列應用場景。Intrinsic解決方案將為鴻海和Intrinsic團隊提供一個通用工具，例如Intrinsic Vision Model（IVM），在電子組裝過程中導入全新的自動化解決方案。

鴻海指出，雙方合作目標推動電子產品組裝和更廣泛製造領域的躍進式變革（step change），對於不同世代大量重新設計的產品，生產轉型為更具通用性的智慧機器人，實現工廠的全面協調和自動化（full factory orchestration and automation）。

鴻海董事長劉揚偉表示，透過與Intrinsic合作，運用Intrinsic在AI驅動機器人技術專業，共同開啟未來工廠的藍圖。

鴻海集團數位長史喆說明，Intrinsic具備建立AI整合平台和可擴展AI機器人技術，透過合作，可確保鴻海的智慧製造平台，從數據管理到機器人、AI和數位孿生領域，在集團工廠內部實現智慧自動化。

鴻海表示，與Intrinsic雙方深刻理解智慧機器人在整個製造價值鏈中的重要性，從電子製造到金屬加工、從物流到汽車產業以及其他相關領域，實用型AI的導入正重新定義自動化發展。（編輯：徐睿承）1141121