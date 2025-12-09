鴻海收紅撐不住！台積電跌15元收1480元 台股開高走低下跌121點

美國聯準會（Fed）即將召開12月決策會議，結果將於週四（11日）凌晨揭曉。台股加權指數今（9）日小幅開高，上漲60.26點，以28364.04點開出，不過受到台積電（2330）疲軟影響下指數翻黑，終場下跌121.18點，收在28182.60點，跌幅0.43％，成交值5092億元。至於櫃買指數逆勢收紅，上漲0.69%至264.19點，成交值1238.59億元，顯示中小型股資金仍熱絡。

台積電受到外資調節與美股科技股回檔影響，今日股價下跌15元至1480元，成為壓抑大盤的主因之一。其他電子權值股像是台達電（2308）、聯發科（2454）、廣達（2382）均收黑，僅鴻海（2317）表現相對穩健，上漲3元至235元，漲幅1.29％。

矽光子概念股今日表現強勁，波若威（3163）受惠11月營收雙增，一開盤股價便直上雲霄，上漲32.5元，以漲停價359.5元作收，漲幅9.93％；華星光（4979）上漲11.5元收258元，漲幅4.66％。記憶體族群華東（8110）連2日亮燈漲停，收47.9元，成為今日市場人氣指標；旺宏（2337）、力積電（6770）各自上漲4.03％、3.37％，成交量皆突破25萬張。

至於三大法人買賣超，外資今日賣超58.88億元，投信賣超6.4億元，自營商合計買超21.21億元。三大法人合計賣超44.07億元，止步連五買，僅自營商連續第6天買超。