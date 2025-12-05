鴻海數位健康大聯盟再添7成員！莊人祥：推廣醫療機器人幫助醫護「現在是醫療產業升級關鍵時刻」

衛生福利部常務次長莊人祥表示，隨著AI及機器人技術進步，台灣領先世界的醫療體系及科技業有機會融合，加上傳統醫療制度不足以因應超高齡社會及醫療人力吃緊的需求，「現在是台灣醫療產業升級的關鍵時刻」。 他表示，衛福部希望推動打造台灣在地的醫療AI模型、推廣機器人技術在醫療場域的運用，並且制定健全的醫療大數據使用規範。

台北榮總、馬偕醫院、新光醫院、技嘉等七家新成員，加入數位健康大聯盟

由鴻海集團（2317）與工研院三年前共同發起的台灣數位健康大聯盟，周四（12/4）在南港展覽館登場的台灣醫療科技展第一天，舉行第四屆研討會，以「擘劃健康台灣新藍圖」為主題。

會中宣布七家新成員加入，包括台北榮民總醫院、馬偕紀念醫院、新光醫院、祥寶長照集團、大同醫護、聰泰科技（5474）、技嘉科技（2376），聯盟版圖再擴大，形成了涵蓋醫療、科技與長照產業的跨域整合生態系，強化台灣智慧醫療落地與全球競爭力。

莊人祥：30年全民健保資料，是台灣作醫療AI的金礦

莊人祥致詞時表示，主權AI是衛福部高度重視的戰略方向，因為醫療數據涉及病患隱私及國家安全，不能完全依賴國外的大型語言模型。台灣由於擁有長達30年的全民健保資料，是台灣推動醫療AI的金礦。

他宣示，衛福部要推動在地化的醫療AI模型，支援可以理解台灣醫療法規、瞭解台灣中文語彙，並符合在地臨床流程的AI模型。在資料安全和治理方面，衛福部正建構更完善的健康大數據使用規範，以確保在隱私保護跟產業應用之間取得平衡。

在醫療機器人的應用，衛福部的願景是人機協作和釋放專業，除了大家熟知的手術機器人不斷精進，也樂見照護機器人跟物流機器人進入臨床跟長照的領域。

「機器人不是要取代醫療人員，而是要承擔重複性高、負重較大的工作，讓醫護人員可以騰出雙手跟時間，回歸到最有價值、以人為本的照顧工作上，這也是解決護理人力荒、提升職場友善度的重要解方。」

便利醫界與產業攜手攻智慧醫療，衛福部三管齊下

莊人祥指出，衛福部深知產業界跟醫界正推動創新，最擔心法規跟不上技術，對此衛福部有三大努力方向。第一是加速審核機制，例如食藥署已經成立智慧醫材的專案專公室，針對AI的軟體醫材建立更靈活的審查制度。

第二是擴大實驗場域，鼓勵醫院設立沙盒，讓新技術在受控安全的環境下先行試驗，加速落地驗證。

第三是跨部會合作，衛福部將持續跟國科會、經濟部緊密合作，從研發、輔助到落地應用，串聯起完整的生態系。

「未來智慧醫療不是單打獨鬥，我們是希望能夠打群架，政府負責搭檯及法規、醫界提供臨床痛點跟驗證的程序，產業界則發揮技術的長項。」

數位健康大聯盟已有33家會員，醫療院所就佔14家

身為台灣數位健康大聯盟共同發起人的工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇，在致詞時表示，三年前大聯盟成軍時只有12家會員，今年增加七家，總共有33家，而且其中有14家醫療院所，這是很棒的結構，因為不論廠商開發出任何新產品或新應用，如果第一線的醫生不採用就是白搭。

「台灣不大，但我們有很好的實力，從科技研發、人才，到整個醫療體系，這是台灣未來的契機，特別是在智慧醫療這一塊。」

「所以，有這樣的一個聯盟來推動，有鴻海集團在背後來協助大家，我覺得是非常棒的組合。」

根據鴻海新聞稿，自2022年成立以來，台灣數位健康大聯盟已凝聚超過30家合作夥伴，產業別橫跨醫療、科技、製藥、建築與慈善等領域，展現台灣強大的整合力與創新潛能。

數位健康大聯盟今年在醫療科技展中，聚焦智慧醫院、遠距醫療與臨床AI的落地成果，凸顯聯盟在推動醫療轉型的領導地位。數位健康大聯盟正以「場域驅動創新、合作擴散價值」，逐步打造可複製、可擴展、具國際輸出潛力的數位健康示範模式。

