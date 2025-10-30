鴻海斥資159億 打造高雄亞灣旗艦總部

鴻海將投資159億蓋亞灣旗艦總部，陳其邁以高雄優勢擘劃高科技藍圖。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄亞灣區捷運Y15站聯開案，鴻海為最優申請人，將投資159億蓋亞灣旗艦總部，市長陳其邁今(30)日表示，將配合006688政策及中央亞灣2.0計畫，利用高雄優勢，全力發展高雄成為不管繼半導體產業之後，包括人工智慧、算力中心，以及相關的智慧服務的系統整合研發中心的園區。

陳其邁指出，高雄捷運黃線正按照工程的進度如期動工，其中Y15站位於亞灣區，從Y15站就可以連接到高雄非常便捷的各種交通的系統。

他說，鴻海投資159億新建兩棟大樓，當然也包括企業的安家宅，希望未來能夠作為鴻海，不管在AI或者是各式各樣的智慧製造，包括電巴等，成為未來的研發基地。

陳其邁預計將帶動約2000人的就業機會，他說，如同和碩的國際研訓基地，都是在亞灣2.0的170億的計畫裡面，希望說能夠打造高雄成為一個包括AI研發、IC設計，以及未來跨國企業總部的研訓基地的園區。

他表示，市政府會配合006688政策，期待透過更優惠的措施吸引各不同類別的新創公司一同進駐，他認為高雄有地利之便，也配合台商回流，有些工廠設在東南亞或者是印度，但是研發以及訓練的基地，選擇台北，房租很貴，包括國外來的員工要受訓，要找住的地方，恐怕都是非常困難的一件事情。

